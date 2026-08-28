Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК и обсуждает с США передачу нефтяных месторождений
Киев • УНН
Каракас после консультаций с Вашингтоном рассматривает выход из ОПЕК. Стороны также обсуждают аренду месторождений американским структурам на срок до 100 лет.
Власти Венесуэлы рассматривают возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти после проведения консультаций с представителями США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Возможное решение о прекращении членства в картеле свидетельствует о глубоком изменении внешнеполитического курса Каракаса. Рост влияния Вашингтона также проявляется в переговорах о предоставлении американским структурам долгосрочной аренды или долей в ключевых нефтяных месторождениях страны.
Переговорные группы двух государств обсуждают детали потенциальных соглашений, среди которых рассматривается вариант аренды отдельных добывающих объектов сроком до 100 лет. Реализация таких планов означала бы масштабное привлечение американского капитала в экономический сектор страны.
Изменение влияния на мировом энергетическом рынке
Потенциальный выход Венесуэлы из ОПЕК может дополнительно ослабить позиции нефтяного картеля, который в последнее время сталкивается со снижением влияния на мировое ценообразование. Показатели добычи страны в последние годы существенно уменьшились из-за внутриэкономических трудностей и ограничений, что снизило ее долю на глобальном рынке.
Прямое участие американских инвесторов в венесуэльских проектах способно существенно изменить структуру добычи и поставок сырья. США стремятся расширить свое присутствие в регионе и привлечь частные компании к восстановлению инфраструктуры.
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Освобождение Каракаса от обязательств в рамках международных соглашений позволит стране наращивать объемы добычи без учета коллективных ограничений. Это может создать условия для увеличения предложения на рынке и усиления конкуренции среди основных экспортеров.
Венесуэла была одной из стран — основательниц ОПЕК в 1960 году и играла важную роль в формировании политики организации на протяжении многих десятилетий. Изменение позиции Каракаса станет существенным моментом в истории деятельности этого международного объединения.
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