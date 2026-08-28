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Венесуела вивчає можливість виходу з ОПЕК та обговорює із США передачу нафтових родовищ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Каракас після консультацій із Вашингтоном розглядає вихід з ОПЕК. Сторони також обговорюють оренду родовищ американським структурам до 100 років.

Венесуела вивчає можливість виходу з ОПЕК та обговорює із США передачу нафтових родовищ

Влада Венесуели розглядає можливість виходу з Організації країн-експортерів нафти після проведення консультацій із представниками США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Можливе рішення про припинення членства в картелі свідчить про глибоку зміну зовнішньополітичного курсу Каракаса. Зростання впливу Вашингтона також проявляється у переговорах щодо надання американським структурам довгострокової оренди або часток у ключових нафтових родовищах країни.

Переговорні групи двох держав обговорюють деталі потенційних угод, серед яких розглядається варіант оренди окремих видобувних об'єктів терміном до 100 років. Реалізація таких планів означатиме масштабне залучення американського капіталу в економічний сектор країни.

Зміна впливу на світовому енергетичному ринку

Потенційний вихід Венесуели з ОПЕК може додатково послабити позиції нафтового картелю, який останнім часом стикається зі зниженням впливу на світове ціноутворення. Показники видобутку країни в останні роки суттєво зменшилися через внутрішньоекономічні труднощі та обмеження, що знизило її частку на глобальному ринку.

Пряма участь американських інвесторів у венесуельських проєктах здатна суттєво змінити структуру видобутку та постачання сировини. США прагнуть розширити власну присутність у регіоні та залучити приватні компанії до відновлення інфраструктури.

США ведуть переговори з Венесуелою про масштабну нафтову угоду – Axios28.08.26, 01:56 • 1752 перегляди

Звільнення Каракаса від зобов'язань у межах міжнародних угод дозволить країні нарощувати обсяги видобутку без урахування колективних обмежень. Це може створити умови для збільшення пропозиції на ринку та посилення конкуренції серед основних експортерів.

Венесуела була однією з країн-засновниць ОПЕК у 1960 році та відігравала важливу роль у формуванні політики організації протягом багатьох десятиліть. Зміна позиції Каракаса стане суттєвим моментом у історії діяльності цього міжнародного об'єднання.

Американські нафтові компанії готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти19.08.26, 06:15 • 26083 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
ОПЕК
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Сполучені Штати Америки