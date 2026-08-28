США ведуть переговори з Венесуелою про масштабну нафтову угоду – Axios

Сполучені Штати ведуть переговори з Венесуелою щодо масштабної нафтової угоди, яка може суттєво збільшити американські запаси нафти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios.

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За даними видання, угода передбачає участь США у більш ніж десятку венесуельських нафтових родовищ. Американські компанії отримають частки у проєктах і займатимуться їхньою розробкою.

Переговори ще тривають, тому остаточні параметри угоди можуть змінитися.

США можуть отримати доступ до венесуельських родовищ

Американські інвестиції мають допомогти Венесуелі збільшити видобуток та доходи від експорту нафти. Водночас для Вашингтона угода може стати способом отримати більший контроль над ресурсами країни, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти.

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Як зазначає Axios, США жорстко контролюють ситуацію у Венесуелі після усунення від влади Ніколаса Мадуро в січні. Країну нині очолює віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Паралельно тимчасова влада Венесуели та опозиція домовилися про низку реформ, зокрема реформування судової системи. Очікується, що переговори можуть стати кроком до проведення вільних виборів.

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