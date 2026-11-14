Ирак возобновил экспорт нефти через Сирию автоцистернами после перебоев в Ормузском проливе — Reuters

$45.380.0650.340.14
ukenru
05:59 • 3676 просмотра
Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля
05:42 • 6164 просмотра
Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов
04:16 • 12461 просмотра
Кремль призвал США и Европу давить на Украину из-за ситуации в Константиновке
03:37 • 13077 просмотра
Чем украинские Gripen смогут сбивать российские «Шахеды» — эксперты назвали главную проблему
02:55 • 11502 просмотра
США начали работать над крупнейшим обменом пленными между Украиной и Россией за время войны — Белый дом
01:55 • 12746 просмотра
Украина наращивает производство и применение ракет «Нептун» — количество ударов по России существенно возросло
01:35 • 12796 просмотра
В США восстановили авиасообщение после масштабного сбоя — тысячи рейсов отменили и задержали
01:16 • 12464 просмотра
ВСУ впервые с 2023 года освободили в Донецкой области больше территорий, чем потеряли за месяц, — наблюдателиPhoto
00:37 • 11716 просмотра
Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg
13 ноября, 23:55 • 13751 просмотра
Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины — Туск объяснил причину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
4м/с
71%
749мм
Популярные новости
В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроныPhoto13 ноября, 21:02 • 16152 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo13 ноября, 21:05 • 24719 просмотра
Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»13 ноября, 21:32 • 13177 просмотра
Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года — певица показала новорождённую дочьPhoto13 ноября, 22:05 • 13316 просмотра
В Финском заливе атаковали российский военный корабль — среди экипажа есть погибшие и раненые13 ноября, 22:16 • 11843 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 63867 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 64741 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 64500 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 62856 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 63499 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Дональд Туск
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров05:05 • 1812 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы04:07 • 2610 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами03:52 • 2562 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября03:05 • 3226 просмотра
В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями02:05 • 3890 просмотра
Актуальное
Отопление
Сериал
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136
ИРИС-Т

Ирак возобновил экспорт нефти через Сирию автоцистернами после перебоев в Ормузском проливе — Reuters

Киев • УНН

 • 2220 просмотра

Ирак экспортирует 120–150 тысяч баррелей нефти ежедневно через Сирию в Средиземноморье. Маршрут стал альтернативой Ормузскому проливу.

Ирак возобновил экспорт нефти через Сирию автоцистернами после перебоев в Ормузском проливе — Reuters

Ирак возобновил поставки нефти через территорию Сирии автомобильными цистернами, используя маршрут, который почти не работал на протяжении десятилетий. Страна ищет альтернативные пути экспорта после того, как война с Ираном нарушила судоходство через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сотни автоцистерн выстраиваются в очереди возле нефтехранилища неподалёку от Басры, откуда направляются в сирийский порт Банияс на побережье Средиземного моря.

С октября катарская энергетическая группа UCC Holding перевозит по этому маршруту от 120 до 150 тысяч баррелей иракской нефти в сутки по контракту с государственной компанией SOMO.

Для транспортировки компания использует около 6 тысяч грузовиков и планирует увеличить автопарк до 10 тысяч. На маршруте работают примерно 10 тысяч водителей, а полный рейс из Басры в Банияс и обратно занимает до 5 дней.

Сколько нефти Ирак планирует экспортировать через Сирию

Согласно документу, который изучило Reuters, соглашение предусматривает перевозку от 5 до 14 млн баррелей тяжёлой нефти в течение 3 месяцев со скидкой 38 долларов за баррель.

Трамп на 90 дней продлил разрешение на перевозку нефти в порты США иностранными судами13.11.26, 20:57 • 4222 просмотра

Из этой суммы около 12 долларов за баррель компания получает для покрытия транспортных расходов.

Начиная с 26 октября UCC Holding уже загрузила примерно 1,6 млн баррелей нефти. Из сирийского порта Банияс её отправляют танкерами на нефтеперерабатывающие заводы Греции, Италии, Турции и других стран Средиземноморья.

Ирак, являющийся вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, рассматривает сухопутный маршрут через Сирию как стратегическую альтернативу экспорту через Ормузский пролив.

Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии13.11.26, 15:16 • 19820 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Reuters
Ирак
Сирия
Греция
Италия
Турция
Иран