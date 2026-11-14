Ирак возобновил экспорт нефти через Сирию автоцистернами после перебоев в Ормузском проливе — Reuters
Киев • УНН
Ирак экспортирует 120–150 тысяч баррелей нефти ежедневно через Сирию в Средиземноморье. Маршрут стал альтернативой Ормузскому проливу.
Ирак возобновил поставки нефти через территорию Сирии автомобильными цистернами, используя маршрут, который почти не работал на протяжении десятилетий. Страна ищет альтернативные пути экспорта после того, как война с Ираном нарушила судоходство через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Сотни автоцистерн выстраиваются в очереди возле нефтехранилища неподалёку от Басры, откуда направляются в сирийский порт Банияс на побережье Средиземного моря.
С октября катарская энергетическая группа UCC Holding перевозит по этому маршруту от 120 до 150 тысяч баррелей иракской нефти в сутки по контракту с государственной компанией SOMO.
Для транспортировки компания использует около 6 тысяч грузовиков и планирует увеличить автопарк до 10 тысяч. На маршруте работают примерно 10 тысяч водителей, а полный рейс из Басры в Банияс и обратно занимает до 5 дней.
Сколько нефти Ирак планирует экспортировать через Сирию
Согласно документу, который изучило Reuters, соглашение предусматривает перевозку от 5 до 14 млн баррелей тяжёлой нефти в течение 3 месяцев со скидкой 38 долларов за баррель.
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Из этой суммы около 12 долларов за баррель компания получает для покрытия транспортных расходов.
Начиная с 26 октября UCC Holding уже загрузила примерно 1,6 млн баррелей нефти. Из сирийского порта Банияс её отправляют танкерами на нефтеперерабатывающие заводы Греции, Италии, Турции и других стран Средиземноморья.
Ирак, являющийся вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, рассматривает сухопутный маршрут через Сирию как стратегическую альтернативу экспорту через Ормузский пролив.
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