Ірак відновив експорт нафти через Сирію автоцистернами після перебоїв у Ормузькій протоці – Reuters

Ірак відновив постачання нафти через територію Сирії автомобільними цистернами, використовуючи маршрут, який майже не працював протягом десятиліть. Країна шукає альтернативні шляхи експорту після того, як війна з Іраном порушила судноплавство через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сотні автоцистерн вишиковуються в черги біля нафтового сховища неподалік Басри, звідки вирушають до сирійського порту Баніяс на узбережжі Середземного моря.

З жовтня катарська енергетична група UCC Holding перевозить цим маршрутом від 120 до 150 тисяч барелів іракської нафти на добу за контрактом із державною компанією SOMO.

Для транспортування компанія використовує близько 6 тисяч вантажівок і планує збільшити автопарк до 10 тисяч. На маршруті працюють приблизно 10 тисяч водіїв, а повний рейс із Басри до Баніяса й назад триває до 5 днів.

Скільки нафти Ірак планує експортувати через Сирію

Згідно з документом, який вивчило Reuters, угода передбачає перевезення від 5 до 14 млн барелів важкої нафти протягом 3 місяців зі знижкою 38 доларів за барель.

Трамп на 90 днів продовжив дозвіл на перевезення нафти до портів США іноземними суднами

Із цієї суми близько 12 доларів за барель компанія отримує для покриття транспортних витрат.

Починаючи з 26 жовтня, UCC Holding уже завантажила приблизно 1,6 млн барелів нафти. Із сирійського порту Баніяс її відправляють танкерами на нафтопереробні заводи Греції, Італії, Туреччини та інших країн Середземномор'я.

Ірак, який є другим за величиною виробником нафти в ОПЕК, розглядає сухопутний маршрут через Сирію як стратегічну альтернативу експорту через Ормузьку протоку.

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії