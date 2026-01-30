Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 754 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 1718 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 3362 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 4706 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 10294 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 14406 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 16973 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19138 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 20569 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24622 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 24630 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 19542 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 17955 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 17957 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 13786 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
18:21 • 3362 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 8386 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 13789 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 17963 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 77946 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 318:42 • 578 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo18:12 • 1272 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto17:25 • 2300 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 5606 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 10107 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Сериал

Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о контакте с духами во время рисования, что вдохновляет ее на создание картин. Она также подтвердила свое участие в третьем сезоне сериала Эйфория, где ее персонаж будет иметь забавные моменты.

Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3

Популярная американская актриса Шэрон Стоун рассказала о духовном опыте во время создания картин и подтвердила участие в третьем сезоне сериала "Эйфория". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Extra.

Итак, во время интервью Шэрон заявила, что когда она рисует, то чувствует контакт с духами и высшим сознанием. Более того, отдельные работы звезды сделаны тогда, когда она вдохновляется переживаниями душ людей, которых даже не знала лично.

Мне кажется, этот канал открылся именно потому, что за последние, наверное, три с половиной года в моей семье очень много людей умерли. Эти смерти происходили одна за другой. Я действительно слышу, как со мной говорит это высшее сознание. Когда эти портреты начали появляться, они буквально разговаривали со мной 

- говорит актриса.

Отдельно она рассказала о работе под названием "Он", вдохновленной историей духа человека, погибшего на корабле, будучи закованным в цепи, и призналась, что создание картины стало эмоционально тяжелым процессом.

Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал22.10.25, 16:53 • 45453 просмотра

В конце концов, когда он начал со мной говорить, это было чрезвычайно травматично. Он рассказал, что утонул на корабле, где был закован в цепи в трюме… Когда я рисовала его и проживала эту травму — осознание того, что он был прикован, тонул и не мог вырваться из цепей, — это было невероятно тяжело и болезненно 

- заявила Стоун.

Кроме того, 67-летняя звезда подтвердила участие в третьем сезоне сериала "Эйфория", подчеркнув, что события нового сезона разворачиваются после школьного периода героев, а ее персонаж имеет забавные моменты, и съемки приносили ей настоящее удовольствие.

Они уже взрослые. Они больше не в старшей школе. Это история о том, чем они занимаются через несколько лет спустя… Там уже не все сплошная драма 

- резюмировала она.

Финал сериала "Очень странные дела" собрал до 30 миллионов долларов после новогоднего показа02.01.26, 21:05 • 13428 просмотров

Станислав Кармазин

Новости БизнесаУНН Lite
Фильм
Сериал