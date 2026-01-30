Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о контакте с духами во время рисования, что вдохновляет ее на создание картин. Она также подтвердила свое участие в третьем сезоне сериала Эйфория, где ее персонаж будет иметь забавные моменты.
Итак, во время интервью Шэрон заявила, что когда она рисует, то чувствует контакт с духами и высшим сознанием. Более того, отдельные работы звезды сделаны тогда, когда она вдохновляется переживаниями душ людей, которых даже не знала лично.
Мне кажется, этот канал открылся именно потому, что за последние, наверное, три с половиной года в моей семье очень много людей умерли. Эти смерти происходили одна за другой. Я действительно слышу, как со мной говорит это высшее сознание. Когда эти портреты начали появляться, они буквально разговаривали со мной
Отдельно она рассказала о работе под названием "Он", вдохновленной историей духа человека, погибшего на корабле, будучи закованным в цепи, и призналась, что создание картины стало эмоционально тяжелым процессом.
В конце концов, когда он начал со мной говорить, это было чрезвычайно травматично. Он рассказал, что утонул на корабле, где был закован в цепи в трюме… Когда я рисовала его и проживала эту травму — осознание того, что он был прикован, тонул и не мог вырваться из цепей, — это было невероятно тяжело и болезненно
Кроме того, 67-летняя звезда подтвердила участие в третьем сезоне сериала "Эйфория", подчеркнув, что события нового сезона разворачиваются после школьного периода героев, а ее персонаж имеет забавные моменты, и съемки приносили ей настоящее удовольствие.
Они уже взрослые. Они больше не в старшей школе. Это история о том, чем они занимаются через несколько лет спустя… Там уже не все сплошная драма
