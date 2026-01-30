Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3

Популярная американская актриса Шэрон Стоун рассказала о духовном опыте во время создания картин и подтвердила участие в третьем сезоне сериала "Эйфория". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Extra.

Итак, во время интервью Шэрон заявила, что когда она рисует, то чувствует контакт с духами и высшим сознанием. Более того, отдельные работы звезды сделаны тогда, когда она вдохновляется переживаниями душ людей, которых даже не знала лично.

Мне кажется, этот канал открылся именно потому, что за последние, наверное, три с половиной года в моей семье очень много людей умерли. Эти смерти происходили одна за другой. Я действительно слышу, как со мной говорит это высшее сознание. Когда эти портреты начали появляться, они буквально разговаривали со мной

Отдельно она рассказала о работе под названием "Он", вдохновленной историей духа человека, погибшего на корабле, будучи закованным в цепи, и призналась, что создание картины стало эмоционально тяжелым процессом.

В конце концов, когда он начал со мной говорить, это было чрезвычайно травматично. Он рассказал, что утонул на корабле, где был закован в цепи в трюме… Когда я рисовала его и проживала эту травму — осознание того, что он был прикован, тонул и не мог вырваться из цепей, — это было невероятно тяжело и болезненно