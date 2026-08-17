У Франції розбився літак повітряних сил, екіпаж травмовано

Навчально-тренувальний літак Cirrus SR-20, що належить французьким ВПС та Космічним силам, зазнав аварії в Салон-де-Провансі у Франції під час виконання тренувального польоту у понеділок, повідомило Міністерство збройних сил країни у вівторок, пише УНН з посиланням на BFM TV.

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Незадовго до 10:00 за місцевим часом два члени екіпажу невеликого літака ВПС Франції подали сигнал тривоги.

Їхній літак, Cirrus SR-20, легкий літак, який використовується для підготовки пілотів, зазнав катастрофи в Салон-де-Провансі (Буш-дю-Рон) під час виконання тренувального польоту, повідомило Міністерство збройних сил у пресрелізі у понеділок, 17 серпня.

Згідно з повідомленням, "два члени екіпажу, інструктор і пілот-стажер, отримали незначні травми і змогли подати сигнал тривоги. Екіпаж зумів уникнути житлових районів. Про заподіяння шкоди третім особам не повідомляється".

Розпочато розслідування.

У заяві, опублікованій у Facebook, муніципалітет Салон-де-Провансу уточнив, що ця "видовищна та вражаюча" аварія літака сталася "під час навчального польоту". "Двоє військовослужбовців Військово-повітряної академії, які перебували на борту, зуміли здійснити аварійну посадку на трасі RD 113 між вулицями Жарді-Пасіон та Інтермарше і вчасно евакуюватися, перш ніж літак спалахнув", - повідомила міська адміністрація.

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