На ЗАЭС подключили к сети после аварийного отключения - МАГАТЭ

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) снова подключили к сети после успешного ремонта резервной линии электропередачи "Ферросплавная". Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что очередной блэкаут, связанный с военными действиями, длился почти три дня, и это была одна из самых долгих подобных потерь электроснабжения на объекте. Команда МАГАТЭ контролировала ремонтные работы вблизи ЗАЭС.

МАГАТЭ продолжает наблюдать за ремонтными работами на распределительном подразделении Запорожской теплоэлектростанции (ЗТЭС), а также за работами по разминированию в другой прифронтовой зоне вблизи ЗАЭС, чтобы также обеспечить ремонт главной линии электропередачи - Днепровской 750 кВ, которая была отключена с марта. Ремонт как линий электропередачи, так и распределительной станции необходим для обеспечения электроснабжения ЗАЭС за пределами площадки и для предотвращения ядерной аварии - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу усиления военной активности в последние дни и недели, что еще больше ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Гросси указал на необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных установок.

Напомним

11 июня из-за атаки на подстанцию ЗАЭС в девятнадцатый раз осталась без внешнего питания. Станция работает на дизель-генераторах для охлаждения шести реакторов.

Вблизи ЗАЭС договорились о локальном прекращении огня для ремонта важной линии - МАГАТЭ