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Вблизи ЗАЭС договорились о локальном прекращении огня для ремонта важной линии - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Вблизи ЗАЭС договорились о локальном прекращении огня для ремонта линии 750 кВ Днепровская. Это позволит избежать ядерной аварии из-за сбоев питания.

Вблизи ЗАЭС договорились о локальном прекращении огня для ремонта важной линии - МАГАТЭ

МАГАТЭ сообщило, что договорилось о локальном прекращении огня возле захваченной рф Запорожской АЭС для ремонта важной линии электропередачи, питающей станцию, пишет УНН.

Сегодня на передовой вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вступило в силу локальное прекращение огня, заключенное при посредничестве МАГАТЭ, что открыло путь для критически важного ремонта линий электропередачи для предотвращения угрозы ядерной аварии

- сообщили в МАГАТЭ в X в пятницу.

Как указано, "под наблюдением экспертов МАГАТЭ техники с обеих сторон в ближайшие дни начнут ремонт повреждений, связанных с войной, на линии электропередачи 750 киловольт (кВ) "Днепровская" после масштабного разминирования этой территории".

"Линия электропередачи 750 кВ была отключена более двух месяцев назад, в результате чего крупнейшая в Европе АЭС полностью зависит от одной линии 330 кВ для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов. В последние недели ЗАЭС несколько раз теряла доступ также к этой линии, что заставляло ее запускать свои аварийные дизельные генераторы как крайнюю меру", - отметили в МАГАТЭ.

Это, как сообщается, уже шестое временное прекращение огня, о котором Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с россией и Украиной с конца прошлого года, "чтобы помочь обеспечить энергоснабжение за пределами объекта и гарантировать ядерную безопасность".

В этот раз, как указано, "подготовка к ремонту осложнилась местом повреждения линии электропередачи: на вершинах высоких опор поперек линии контроля на реке Днепр".

Генеральный директор Гросси отметил, что "российская федерация и Украина конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ в течение недель деликатных и сложных переговоров, и обе стороны согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности".

"МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь защитить людей и окружающую среду от риска ядерной аварии, которая абсолютно никому не принесет пользы и только усилит разрушения и страдания военного времени", заявил генеральный директор Гросси.

МАГАТЭ получило сообщение с захваченной рф ЗАЭС об обстреле Запорожской ТЭС04.06.26, 12:14 • 13696 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
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Украина