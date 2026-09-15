Новий препарат проти агресивного раку легень знизив ризик смерті на 54%

Експериментальний препарат Tam-Peli показав значне покращення виживаності пацієнтів із рецидивним дрібноклітинним раком легень – однією з найбільш агресивних форм цього захворювання. Про результати III фази клінічного дослідження TAISHAN-302 повідомила компанія Roche, пише УНН.

Деталі

У дослідженні взяв участь 451 пацієнт у Китаї, у якого хвороба повернулася після попереднього лікування. 225 людей отримували Tam-Peli, ще 226 – стандартний препарат топотекан.

Результати показали, що Tam-Peli знизив ризик смерті на 54% порівняно зі стандартною терапією. Медіана загальної виживаності становила 13,3 місяця проти 9,4 місяця у групі топотекану.

Ризик прогресування хвороби знизився на 71%

Ще помітнішою виявилася різниця у стримуванні розвитку раку. Медіана виживаності без прогресування хвороби становила 7,4 місяця для Tam-Peli проти 2,8 місяця для стандартного лікування, що відповідає зниженню ризику прогресування на 71%.

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Пухлини відповіли на лікування у 59,1% пацієнтів, які отримували новий препарат. Для топотекану цей показник становив лише 9,7%. Перевагу Tam-Peli також спостерігали серед пацієнтів із метастазами в мозку та печінці.

Серйозні побічні ефекти, пов'язані з лікуванням, також виникали рідше: побічні реакції 3-го ступеня або вище зафіксували у 46,4% пацієнтів на Tam-Peli проти 74,7% у групі стандартної терапії.

Tam-Peli є експериментальним препаратом класу кон'югатів антитіло-лікарський засіб, спрямованим на білок B7-H3, який у значній кількості присутній у багатьох солідних пухлинах. Препарат уже отримав від FDA статус Breakthrough Therapy для лікування рецидивного дрібноклітинного раку легень, однак поки не схвалений для широкого застосування. Roche планує розпочати глобальні клінічні дослідження препарату.

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