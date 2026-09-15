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Новый препарат против агрессивного рака лёгких снизил риск смерти на 54%

Киев • УНН

 • 4608 просмотра

В исследовании Tam-Peli увеличил выживаемость пациентов с рецидивирующим мелкоклеточным раком лёгких до 13,3 месяца. Препарат ещё не одобрен для широкого применения.

Новый препарат против агрессивного рака лёгких снизил риск смерти на 54%

Экспериментальный препарат Tam-Peli продемонстрировал значительное улучшение выживаемости пациентов с рецидивирующим мелкоклеточным раком лёгких — одной из наиболее агрессивных форм этого заболевания. О результатах клинического исследования III фазы TAISHAN-302 сообщила компания Roche, пишет УНН.

Подробности

В исследовании приняли участие 451 пациент в Китае, у которых заболевание вернулось после предыдущего лечения. 225 человек получали Tam-Peli, ещё 226 — стандартный препарат топотекан.

Результаты показали, что Tam-Peli снизил риск смерти на 54% по сравнению со стандартной терапией. Медиана общей выживаемости составила 13,3 месяца против 9,4 месяца в группе топотекана.

Риск прогрессирования заболевания снизился на 71%

Ещё более заметной оказалась разница в сдерживании развития рака. Медиана выживаемости без прогрессирования заболевания составила 7,4 месяца для Tam-Peli против 2,8 месяца для стандартного лечения, что соответствует снижению риска прогрессирования на 71%.

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Опухоли ответили на лечение у 59,1% пациентов, получавших новый препарат. Для топотекана этот показатель составил лишь 9,7%. Преимущество Tam-Peli также наблюдалось среди пациентов с метастазами в мозге и печени.

Серьёзные побочные эффекты, связанные с лечением, также возникали реже: побочные реакции 3-й степени или выше были зафиксированы у 46,4% пациентов, получавших Tam-Peli, против 74,7% в группе стандартной терапии.

Tam-Peli является экспериментальным препаратом класса конъюгатов антитело — лекарственное средство, направленным на белок B7-H3, который в значительном количестве присутствует во многих солидных опухолях. Препарат уже получил от FDA статус Breakthrough Therapy для лечения рецидивирующего мелкоклеточного рака лёгких, однако пока не одобрен для широкого применения. Roche планирует начать глобальные клинические исследования препарата.

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Степан Гафтко

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