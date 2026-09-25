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Техника
ChatGPT

Британские компании будут использовать данные с поля боя в Украине для разработки дронов на базе ИИ

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

До 12 британских компаний получат доступ к данным украинских дронов. Их используют для разработки ИИ для автономных беспилотников.

Британские компании будут использовать данные с поля боя в Украине для разработки дронов на базе ИИ

Британские компании получат доступ к реальным данным с поля боя в Украине, которые будут использоваться для разработки новых моделей искусственного интеллекта для беспилотников. Об этом со ссылкой на британское правительство сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что соглашение между премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом и президентом Украины Владимиром Зеленским предоставляет доступ к базе данных с изображениями и видео, собранными беспилотными летательными аппаратами в Украине, которая включает более 6 миллионов случаев обнаружения таких объектов, как танки, артиллерия, системы противовоздушной обороны, пехота и воздушные цели.

Рои дронов летают, плавают или передвигаются автономно, используя искусственный интеллект для совместной работы, обнаружения угроз и целей, а также принятия решений, заявило правительство, добавив, что в таких операциях всегда участвует человек.

Этот первый в мире доступ к реальным данным с поля боя позволит британским компаниям и дальше расширять границы инноваций в сфере обороны, сдерживать наших врагов и обеспечивать большую безопасность в нашей стране, а также ещё больше укреплять Украину

- сообщил министр обороны Великобритании Вес Стритинг.

Доступ к базе данных предоставляется максимум 12 британским компаниям, которые должны представить предложения, демонстрирующие, каким образом их работа будет соответствовать как украинским, так и британским оборонным требованиям.

Британское правительство ожидает предложений, в частности, по автономному распознаванию целей на основе искусственного интеллекта и распределённым системам принятия решений, с помощью которых маршруты, приоритеты и поведение дронов могут адаптироваться без необходимости полагаться на единый пункт управления.

Британия и Украина подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны и искусственного интеллекта24.08.26, 22:57 • 3735 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Reuters
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина