Британские компании будут использовать данные с поля боя в Украине для разработки дронов на базе ИИ
Киев • УНН
До 12 британских компаний получат доступ к данным украинских дронов. Их используют для разработки ИИ для автономных беспилотников.
Британские компании получат доступ к реальным данным с поля боя в Украине, которые будут использоваться для разработки новых моделей искусственного интеллекта для беспилотников. Об этом со ссылкой на британское правительство сообщает Reuters, пишет УНН.
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Отмечается, что соглашение между премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом и президентом Украины Владимиром Зеленским предоставляет доступ к базе данных с изображениями и видео, собранными беспилотными летательными аппаратами в Украине, которая включает более 6 миллионов случаев обнаружения таких объектов, как танки, артиллерия, системы противовоздушной обороны, пехота и воздушные цели.
Рои дронов летают, плавают или передвигаются автономно, используя искусственный интеллект для совместной работы, обнаружения угроз и целей, а также принятия решений, заявило правительство, добавив, что в таких операциях всегда участвует человек.
Этот первый в мире доступ к реальным данным с поля боя позволит британским компаниям и дальше расширять границы инноваций в сфере обороны, сдерживать наших врагов и обеспечивать большую безопасность в нашей стране, а также ещё больше укреплять Украину
Доступ к базе данных предоставляется максимум 12 британским компаниям, которые должны представить предложения, демонстрирующие, каким образом их работа будет соответствовать как украинским, так и британским оборонным требованиям.
Британское правительство ожидает предложений, в частности, по автономному распознаванию целей на основе искусственного интеллекта и распределённым системам принятия решений, с помощью которых маршруты, приоритеты и поведение дронов могут адаптироваться без необходимости полагаться на единый пункт управления.
Британия и Украина подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны и искусственного интеллекта24.08.26, 22:57 • 3735 просмотров