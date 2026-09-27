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В Вишнёвом дрон упал на дорогу, по которой двигались автомобили, — спасатели раскрыли подробности атаки на Киевщину

Киев • УНН

 • 2062 просмотра

В Вишнёвом в результате удара российского БПЛА погиб человек, трое пострадали, повреждены пять автомобилей. В Киевской области также повреждены предприятия.

В Вишнёвом дрон упал на дорогу, по которой двигались автомобили, — спасатели раскрыли подробности атаки на Киевщину

В Вишнёвом, расположенном под Киевом, вражеский БпЛА упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили, повреждены 5 автомобилей, передаёт УНН со ссылкой на ГСЧС.

1 человек погиб, ещё 3 пострадали в результате российского удара по Вишнёвому, Бучанского района. Вражеский БпЛА упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили. Повреждены 5 автомобилей 

- говорится в сообщении.

Спасатели оказали помощь раненым, после чего их госпитализировали в больницу.

Враг продолжает наносить удары по Киевской области: новая атака унесла жизнь человека, ещё трое пострадали27.09.26, 12:14 • 2034 просмотра

Добавим

В свою очередь, глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что атака врага на Киевскую область продолжается, ещё один человек пострадал в результате вражеской атаки.

В Фастовском районе повреждены предприятие по производству окон и два автомобиля. Пострадал охранник предприятия. Мужчину госпитализировали в больницу. Его состояние и характер травм уточняются. Медики оказывают необходимую помощь.

В Броварском районе в результате атаки повреждено складское здание — часть кровли и фасад. Также повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.

На местах работают спасатели и все необходимые службы.

Антонина Туманова

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