Враг продолжает наносить удары по Киевской области: новая атака унесла жизнь человека, ещё трое пострадали
Киев • УНН
В Вишнёвом дрон повредил пять автомобилей и вызвал возгорание. В Броварах горели складское и офисное здания.
Армия рф продолжает атаковать Киевскую область. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, известно об одной жертве и ещё троих пострадавших, передаёт УНН.
В результате сегодняшней вражеской атаки в Киевской области погиб 1 человек, ещё 3 — пострадали. Состояние пострадавших уточняется. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь
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По его словам, в Вишнёвом Бучанского района в результате попадания вражеского БпЛА повреждены 5 автомобилей и произошло возгорание.
В Броварах из-за атаки возникли пожары в складском и офисном зданиях. Люди не пострадали.
На местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидируют последствия атаки.
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