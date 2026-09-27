Враг продолжает наносить удары по Киевской области: новая атака унесла жизнь человека, ещё трое пострадали

Армия рф продолжает атаковать Киевскую область. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, известно об одной жертве и ещё троих пострадавших, передаёт УНН.

В результате сегодняшней вражеской атаки в Киевской области погиб 1 человек, ещё 3 — пострадали. Состояние пострадавших уточняется. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь - сообщил Ткаченко.

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По его словам, в Вишнёвом Бучанского района в результате попадания вражеского БпЛА повреждены 5 автомобилей и произошло возгорание.

В Броварах из-за атаки возникли пожары в складском и офисном зданиях. Люди не пострадали.

На местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидируют последствия атаки.

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