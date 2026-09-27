Авиабомбы, дроны и артиллерия: российские атаки на пять областей унесли восемь жизней

Фото: ГСЧС Одесской области

В результате российских атак 26–27 сентября в Запорожской, Одесской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях в общей сложности погибли восемь человек, еще 42 получили ранения и травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщения ГСЧС, Национальной полиции и областных властей.

Среди пострадавших есть дети, в частности 11-месячная девочка. Повреждены жилые дома, предприятия, медицинские и учебные заведения.

Запорожская область: погибший, четверо пострадавших и повторный удар утром

Ночью в результате российских атак на одну из прифронтовых общин Запорожского района погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Повреждены десять жилых домов, еще один полностью разрушен. На месте возник пожар.

Последствия атаки на Запорожье

Утром 27 сентября российские войска повторно ударили по населенному пункту, вызвав новое возгорание. Во время обследования территории спасатели обнаружили и спасли женщину, заблокированную в одной из квартир.

На местах атак работали все экстренные службы.

Одесская область: удар по предприятию и масштабный пожар

В результате массированной российской атаки на Одесскую область погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены производственный цех, складские помещения и грузовые автомобили. Возник масштабный пожар. По информации ГСЧС, большинству работников удалось избежать опасности благодаря тому, что во время воздушной тревоги они находились в укрытии. Это помогло предотвратить большее количество жертв. Из-за угрозы повторных ударов спасателям приходилось временно отходить в безопасные места. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

Спасатели показали фото после ударов рф по Одесской области

В другом районе области в результате атаки дронов повреждены фасад и окна гостиницы, корпус медицинского учреждения, магазин непродовольственных товаров и двухэтажный жилой дом.

К ликвидации последствий привлекли более 140 спасателей, а также пятерых представителей пожарного подразделения Национальной гвардии Украины.

Донецкая область: трое погибших, Краматорск подвергся 16 ударам

За 26 сентября полиция зафиксировала 1309 российских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

По Краматорску российские войска нанесли 16 ударов, восемь из них — управляемыми авиабомбами. Погибли два мирных жителя, еще четверо ранены. Повреждены два многоквартирных и 13 частных домов, административное здание, хозяйственная постройка и четыре гражданских автомобиля. На Шабельковку оккупанты сбросили четыре бомбы КАБ-250. Погиб один человек, повреждены 16 частных домов. Еще один человек получил ранения в Сухановке в результате попадания FPV-дрона.

Враг жестоко бил по Донецкой области

Славянск российские войска атаковали дронами и из РСЗО "Смерч". Повреждены многоквартирный и шесть частных домов, больница и автозаправочная станция.

В Билбасовке в результате обстрела из РСЗО "Торнадо-С" повреждены семь частных домов. В Александровке разрушениям подверглись нежилое помещение и транспорт, в Новом Кавказе — частный дом и хозяйственная постройка.

Сумская область: среди 30 пострадавших — младенец и подростки

В Сумской области в результате российских обстрелов погибли три человека, еще 30 получили ранения и травмы.

Правоохранители показали последствия атаки оккупантов на Сумскую область

В Сумской общине из-за ударов управляемыми авиабомбами погибли два человека, еще 28 пострадали. Среди них — 11-месячная и восьмилетняя девочки, а также двое подростков. Повреждены жилые дома, учебные и административные учреждения. В Знобь-Новгородской общине в результате атаки беспилотника погиб 19-летний мужчина, еще два человека получили травмы. В Середино-Будской общине повреждены многоквартирный дом и административное здание. Полицейские документируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений.

Днепропетровская область: более 20 атак, раненый мужчина находится в тяжелом состоянии

По сообщению областных властей, по состоянию на 07:30 27 сентября российские войска более 20 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Один человек получил ранения.

В Никопольском районе под ударами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Мирская общины. Повреждены предприятие и рынок, возникли пожары. В Синельниковском районе россияне атаковали Николаевскую общину. Раненого мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним

27 сентября в Шевченковском районе Киева зафиксировали попадание в нежилое здание. Пострадали женщина и двое 16-летних детей, их госпитализировали.