ДТП на Сумщині: мікроавтобус вилетів на узбіччя і перекинувся, постраждали 8 людей

Фото: t.me/police_su_region

У середу, 7 січня, в Роменському районі Сумської області сталось ДТП, в результаті якої травмувались 8 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Сумської області.

Деталі

ДТП сталась поблизу села Бобрик у Роменському районі, близько 06:35. Як встановило слідство, 22-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на узбіччя дороги.

Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся, двох пасажирів 20-ти та 53-х років із тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, ще шістьом надано медичну допомогу без госпіталізації.

За даним фактом у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідчі дії тривають - заявили правоохоронці.

Також поліцейські нагадали водіям, що у зимовий період ризик скоєння ДТП зростає через складні погодні умови, тому слід бути особливо уважними та обережними.

Під час руху не можна перевищувати безпечну швидкість, навіть якщо дорога здається чистою, адже ожеледиця може бути непомітною - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Києві на тлі ускладнення погодних умов сталася ДТП за участю 13 автомобілів. Внаслідок зіткнення ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода.