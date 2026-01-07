ДТП в Сумской области: микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся, пострадали 8 человек

Фото: t.me/police_su_region

В среду, 7 января, в Роменском районе Сумской области произошло ДТП, в результате которого травмировались 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Сумской области.

Детали

ДТП произошло вблизи села Бобрик в Роменском районе, около 06:35. Как установило следствие, 22-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в направлении Киева, выехал на обочину дороги.

В результате этого транспортное средство перевернулось, двое пассажиров 20-ти и 53-х лет с телесными повреждениями доставлены в больницу, еще шестерым оказана медицинская помощь без госпитализации.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства. Следственные действия продолжаются - заявили правоохранители.

Также полицейские напомнили водителям, что в зимний период риск совершения ДТП возрастает из-за сложных погодных условий, поэтому следует быть особенно внимательными и осторожными.

Во время движения нельзя превышать безопасную скорость, даже если дорога кажется чистой, ведь гололедица может быть незаметной - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве на фоне осложнения погодных условий произошло ДТП с участием 13 автомобилей. В результате столкновения затруднено движение в направлении города Вышгорода.