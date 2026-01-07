$42.560.14
Эксклюзив
11:31 • 1592 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 9552 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 10907 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 11661 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 12145 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 27681 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 50640 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 139037 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 215210 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 83046 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
ДТП в Сумской области: микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся, пострадали 8 человек

Киев • УНН

 • 396 просмотра

В Роменском районе Сумской области 22-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на обочину, что привело к опрокидыванию. Двое пассажиров госпитализированы, еще шестерым оказана медицинская помощь без госпитализации.

ДТП в Сумской области: микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся, пострадали 8 человек
Фото: t.me/police_su_region

В среду, 7 января, в Роменском районе Сумской области произошло ДТП, в результате которого травмировались 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Сумской области.

Детали

ДТП произошло вблизи села Бобрик в Роменском районе, около 06:35. Как установило следствие, 22-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в направлении Киева, выехал на обочину дороги.

В результате этого транспортное средство перевернулось, двое пассажиров 20-ти и 53-х лет с телесными повреждениями доставлены в больницу, еще шестерым оказана медицинская помощь без госпитализации.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства. Следственные действия продолжаются

- заявили правоохранители.

Также полицейские напомнили водителям, что в зимний период риск совершения ДТП возрастает из-за сложных погодных условий, поэтому следует быть особенно внимательными и осторожными.

Во время движения нельзя превышать безопасную скорость, даже если дорога кажется чистой, ведь гололедица может быть незаметной

- говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве на фоне осложнения погодных условий произошло ДТП с участием 13 автомобилей. В результате столкновения затруднено движение в направлении города Вышгорода.

Евгений Устименко

