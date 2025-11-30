Нічні атаки на Дніпропетровщині: чотири райони під ударом, є поранені – ДСНС

$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 1470 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 14617 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 26338 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 21777 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 21620 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 20835 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16237 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15882 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14411 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15000 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
91%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА29 листопада, 22:31 • 3858 перегляди
Зеленський відвідає Париж для зустрічі з Макроном: стали відомі дата і порядок денний візиту29 листопада, 23:02 • 5702 перегляди
"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"Photo29 листопада, 23:33 • 4674 перегляди
США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса30 листопада, 00:05 • 6310 перегляди
Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівціVideo30 листопада, 01:06 • 3104 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 19754 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 69439 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 54440 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 62294 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 60866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Швеція
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 19754 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 37212 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 54745 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 74282 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 105940 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
The Washington Post
Золото

Нічні атаки на Дніпропетровщині: чотири райони під ударом, є поранені – ДСНС

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Внаслідок нічних атак на Дніпропетровщині постраждали чотири райони, є двоє поранених. Ворожі удари спричинили пожежі, руйнування житла та інфраструктури.

Нічні атаки на Дніпропетровщині: чотири райони під ударом, є поранені – ДСНС

Ворожі удари по Дніпропетровській області в ніч проти неділі спричинили пожежі, руйнування житла та інфраструктури – постраждали щонайменше двоє людей. Про це повідомляють рятувальники, пише УНН.

Деталі

ДСНС повідомляє, що в Піщанській громаді Самарівського району внаслідок удару БпЛА поранено жінку, загорілися приватний будинок і два легковики.

У Вишгороді зросла кількість постраждалих від атаки рф: 19 травмованих і одна загибла людина – ОВА30.11.25, 09:35 • 830 переглядiв

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району дронова атака поранила чоловіка, якого госпіталізували у тяжкому стані; пошкоджено автомобіль.

У Петропавлівській громаді зафіксовано руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку. Під обстрілами опинився і Нікопольський район – там пошкоджено газогін та лінію електропередач. У Павлоградському районі постраждала інфраструктура.

Рятувальники повідомили, що всі пожежі, спричинені ударами, ліквідовано.

ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони30.11.25, 09:27 • 1470 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Село
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дніпропетровська область
Вишгород
Державна служба України з надзвичайних ситуацій