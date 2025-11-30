Нічні атаки на Дніпропетровщині: чотири райони під ударом, є поранені – ДСНС
Внаслідок нічних атак на Дніпропетровщині постраждали чотири райони, є двоє поранених. Ворожі удари спричинили пожежі, руйнування житла та інфраструктури.
Ворожі удари по Дніпропетровській області в ніч проти неділі спричинили пожежі, руйнування житла та інфраструктури – постраждали щонайменше двоє людей. Про це повідомляють рятувальники, пише УНН.
Деталі
ДСНС повідомляє, що в Піщанській громаді Самарівського району внаслідок удару БпЛА поранено жінку, загорілися приватний будинок і два легковики.
У Маломихайлівській громаді Синельниківського району дронова атака поранила чоловіка, якого госпіталізували у тяжкому стані; пошкоджено автомобіль.
У Петропавлівській громаді зафіксовано руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку. Під обстрілами опинився і Нікопольський район – там пошкоджено газогін та лінію електропередач. У Павлоградському районі постраждала інфраструктура.
Рятувальники повідомили, що всі пожежі, спричинені ударами, ліквідовано.
