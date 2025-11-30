Ночные атаки на Днепропетровщине: четыре района под ударом, есть раненые – ГСЧС
Киев • УНН
В результате ночных атак на Днепропетровщине пострадали четыре района, есть двое раненых. Вражеские удары повлекли за собой пожары, разрушения жилья и инфраструктуры.
Вражеские удары по Днепропетровской области в ночь на воскресенье повлекли за собой пожары, разрушения жилья и инфраструктуры – пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщают спасатели, пишет УНН.
Подробности
ГСЧС сообщает, что в Песчанской общине Самарского района в результате удара БпЛА ранена женщина, загорелись частный дом и два легковых автомобиля.
В Маломихайловской общине Синельниковского района дроновая атака ранила мужчину, которого госпитализировали в тяжелом состоянии; поврежден автомобиль.
В Петропавловской общине зафиксировано разрушение двухэтажного многоквартирного дома. Под обстрелами оказался и Никопольский район – там повреждены газопровод и линия электропередач. В Павлоградском районе пострадала инфраструктура.
Спасатели сообщили, что все пожары, вызванные ударами, ликвидированы.
