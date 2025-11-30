$42.190.00
Ночные атаки на Днепропетровщине: четыре района под ударом, есть раненые – ГСЧС

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В результате ночных атак на Днепропетровщине пострадали четыре района, есть двое раненых. Вражеские удары повлекли за собой пожары, разрушения жилья и инфраструктуры.

Ночные атаки на Днепропетровщине: четыре района под ударом, есть раненые – ГСЧС

Вражеские удары по Днепропетровской области в ночь на воскресенье повлекли за собой пожары, разрушения жилья и инфраструктуры – пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщают спасатели, пишет УНН.

Подробности

ГСЧС сообщает, что в Песчанской общине Самарского района в результате удара БпЛА ранена женщина, загорелись частный дом и два легковых автомобиля.

В Вышгороде возросло количество пострадавших от атаки РФ: 19 травмированных и один погибший – ОВА30.11.25, 09:35 • 754 просмотра

В Маломихайловской общине Синельниковского района дроновая атака ранила мужчину, которого госпитализировали в тяжелом состоянии; поврежден автомобиль.

В Петропавловской общине зафиксировано разрушение двухэтажного многоквартирного дома. Под обстрелами оказался и Никопольский район – там повреждены газопровод и линия электропередач. В Павлоградском районе пострадала инфраструктура.

Спасатели сообщили, что все пожары, вызванные ударами, ликвидированы.

ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона30.11.25, 09:27 • 1304 просмотра

Степан Гафтко

