На Київщині фіксують погіршення якості повітря після 38 ворожих атак
Київ • УНН
У Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах зафіксували помірні концентрації пилу. ОВА радить зачинити вікна й менше перебувати надворі.
У Київській області знову фіксують погіршення якості повітря після 38 ворожих атак, повідомили у Київській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
Внаслідок ворожих атак, які тривають вже другу добу, у низці населених пунктів Київської області тимчасово погіршилась якість повітря. За результатами середньодобових спостережень моніторингових постів, помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах
Як вказано, саме пил наразі є основним забруднювачем повітря в цих населених пунктах.
"Такі умови можуть спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, літніх людей та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів", - зазначили в ОВА.
І додали, що фахівці радять до покращення ситуації: тримати вікна зачиненими; за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
"Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг атмосферного повітря, перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано", - ідеться у повідомленні.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області, як повідомляється, відповідає природному фону.
Нагадаємо
Наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах Київської області. Наразі на Київщині пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.
У ДСНС вказували, що, починаючи з першого влучання вночі 27 серпня, Київська область зазнала вже 38 ворожих атак.