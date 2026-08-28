На Київщині фіксують погіршення якості повітря після 38 ворожих атак

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє поранених

Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця

Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі

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росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше

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МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдови

Дрони атакують ярославль і москву в росії оголосили червоний рівень небезпеки

росіяни повторно вдарили по "Новій пошті" на Київщині під час ліквідації наслідків першого удару

В окупованих регіонах України стався масштабний блекаут після удару по електростанції в Щасті