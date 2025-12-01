У Вишгороді внаслідок російської атаки загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго"

$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 1322 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
07:43 • 10813 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 10266 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 18029 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 33860 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 46811 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 40626 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 41718 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38545 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС України
30 листопада, 23:58 • 18356 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську
1 грудня, 02:12 • 14559 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ
1 грудня, 02:45 • 21860 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times
1 грудня, 03:12 • 10590 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу
06:15 • 7624 перегляди
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
09:30 • 784 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:43 • 10815 перегляди
07:43 • 10815 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
06:00 • 18031 перегляди
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59 • 64876 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 102595 перегляди
28 листопада, 13:56 • 102595 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
08:53 • 2282 перегляди
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59 • 64876 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36 • 51489 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49 • 67839 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23 • 86742 перегляди
У Вишгороді внаслідок російської атаки загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго"

Київ • УНН

 • 80 перегляди

29 листопада у Вишгороді внаслідок російського удару загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Співвласник компанії Денис Штілерман повідомив, що родина загиблого перебуває у важкому стані в лікарні.

У Вишгороді внаслідок російської атаки загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго"

Унаслідок удару рф по Вишгороду Київської області 29 листопада загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети Фламінго. Про це повідомив співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман на своїй сторінці у X, пише УНН.

Деталі

За його словами, родина загиблого наразі перебуває в лікарні у важкому стані.

"росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів по їхніх житлових будинках у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст. Адже ми дуже добре знаємо, де багато хто з наших ворогів живе разом зі своїми родинами", - написав Штілерман.

Доповнення

29 листопада Росія атакувала Вишгород на Київщині ударними БпЛА, унаслідок чого спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Внаслідок атаки загинув чоловік 47 років. Ще 19 людей постраждали, серед них — чотири дитини. 11 постраждалих госпіталізовано, зокрема двоє дітей.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Вишгород