У Вишгороді внаслідок російської атаки загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго"
Київ • УНН
29 листопада у Вишгороді внаслідок російського удару загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Співвласник компанії Денис Штілерман повідомив, що родина загиблого перебуває у важкому стані в лікарні.
Унаслідок удару рф по Вишгороду Київської області 29 листопада загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети Фламінго. Про це повідомив співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман на своїй сторінці у X, пише УНН.
Деталі
За його словами, родина загиблого наразі перебуває в лікарні у важкому стані.
"росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів по їхніх житлових будинках у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст. Адже ми дуже добре знаємо, де багато хто з наших ворогів живе разом зі своїми родинами", - написав Штілерман.
Доповнення
29 листопада Росія атакувала Вишгород на Київщині ударними БпЛА, унаслідок чого спалахнула пожежа в багатоповерхівці.
Внаслідок атаки загинув чоловік 47 років. Ще 19 людей постраждали, серед них — чотири дитини. 11 постраждалих госпіталізовано, зокрема двоє дітей.