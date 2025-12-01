$42.270.07
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 1322 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 10815 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 10266 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 18031 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 33860 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 46811 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40626 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 41718 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38546 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Вышгороде в результате российской атаки погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго"

Киев • УНН

 • 76 просмотра

29 ноября в Вышгороде в результате российского удара погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго». Совладелец компании Денис Штилерман сообщил, что семья погибшего находится в тяжелом состоянии в больнице.

В Вышгороде в результате российской атаки погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго"

В результате удара рф по Вышгороду Киевской области 29 ноября погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты Фламинго. Об этом сообщил совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман на своей странице в X, пишет УНН.

Детали

По его словам, семья погибшего сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов. Ведь мы очень хорошо знаем, где многие из наших врагов живут вместе со своими семьями", - написал Штилерман.

Дополнение

29 ноября россия атаковала Вышгород в Киевской области ударными БПЛА, в результате чего вспыхнул пожар в многоэтажке.

В результате атаки погиб мужчина 47 лет. Еще 19 человек пострадали, среди них — четверо детей. 11 пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей.

