В Вышгороде в результате российской атаки погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго"
Киев • УНН
29 ноября в Вышгороде в результате российского удара погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго». Совладелец компании Денис Штилерман сообщил, что семья погибшего находится в тяжелом состоянии в больнице.
В результате удара рф по Вышгороду Киевской области 29 ноября погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты Фламинго. Об этом сообщил совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман на своей странице в X, пишет УНН.
Детали
По его словам, семья погибшего сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов. Ведь мы очень хорошо знаем, где многие из наших врагов живут вместе со своими семьями", - написал Штилерман.
Дополнение
29 ноября россия атаковала Вышгород в Киевской области ударными БПЛА, в результате чего вспыхнул пожар в многоэтажке.
В результате атаки погиб мужчина 47 лет. Еще 19 человек пострадали, среди них — четверо детей. 11 пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей.