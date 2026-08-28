Атака БПЛА рф на Вишневе - пошкоджені житловий комплекс і авто

При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів

При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів

При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів

При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця

Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця

Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця

Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця

Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі

Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі

Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі

Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі

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