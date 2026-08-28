Атака БПЛА рф на Вишневе - пошкоджені житловий комплекс і авто
Київ • УНН
російські БПЛА вдарили по Вишневому під Києвом. Пожежа на парковці знищила авто та вибила вікна, загиблих і потерпілих немає.
У ніч на 28 серпня російські БПЛА атакували місто Вишневе під Києвом. Внаслідок удару постраждав житловий комплекс, пожежа знищила авто, але загиблих нема. Про це повідомляє УНН.
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Фотокореспондент УНН був на місці ворожих ударів і показав їхні наслідки.
За даними Вишневої міської громади, внаслідок влучання виникла пожежа на парковці. Було вибито вікна у прилеглих багатоповерхових будинках.
Рятувальники загасили пожежу, потерпілих і загиблих немає.
Нагадаємо
У Київській області знову фіксують погіршення якості повітря після 38 нещодавніх російських атак. Помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах.