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Атака БПЛА рф на Вишневе - пошкоджені житловий комплекс і авто

Київ • УНН

 • 328 перегляди

російські БПЛА вдарили по Вишневому під Києвом. Пожежа на парковці знищила авто та вибила вікна, загиблих і потерпілих немає.

Атака БПЛА рф на Вишневе - пошкоджені житловий комплекс і авто
Фото: Андрій Ходьков, фотокореспондент УНН

У ніч на 28 серпня російські БПЛА атакували місто Вишневе під Києвом. Внаслідок удару постраждав житловий комплекс, пожежа знищила авто, але загиблих нема. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Фотокореспондент УНН був на місці ворожих ударів і показав їхні наслідки.

Фото: Андрій Ходьков, фотокореспондент УНН

За даними Вишневої міської громади, внаслідок влучання виникла пожежа на парковці. Було вибито вікна у прилеглих багатоповерхових будинках.

Рятувальники загасили пожежу, потерпілих і загиблих немає.

Нагадаємо

У Київській області знову фіксують погіршення якості повітря після 38 нещодавніх російських атак. Помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
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Повітряна тривога
Війна в Україні
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