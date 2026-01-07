В Киеве столкнулись 13 автомобилей: движение в направлении Вышгорода затруднено
Киев • УНН
В результате ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской в Киеве затруднено движение в направлении города Вышгорода. Патрульные организовали объезд по встречной полосе.
В Киеве на фоне осложнения погодных условий произошло ДТП с участием 13 автомобилей, затруднено движение в направлении города Вышгорода, сообщили в патрульной полиции столицы в среду, пишет УНН.
В связи с ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской движение транспорта затруднено в направлении города Вышгорода
На месте происшествия патрульные, как указано, организовали объезд по встречной полосе.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
