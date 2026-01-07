В Киеве остановили движение троллейбусов и авто на Софиевской: есть повреждение дороги
Киев • УНН
На улице Софиевской в Киеве временно приостановлено движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия. Троллейбусы курсируют до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода, аварийные службы уже начали работы.
В Киеве временно остановили движение троллейбусов и автомобилей на улице Софиевской из-за повреждения дороги, сообщили в КГГА в среду в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"На ул. Софиевской временно приостановлено движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что троллейбусы временно курсируют до ст. м. "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.
"Аварийные службы обследуют участок и в ближайшее время начнут противоаварийные работы, чтобы как можно быстрее восстановить движение. В зоне проведения работ будут привлекать крупногабаритную технику", - указали в КГГА.
Патрульную полицию, как отмечается, привлекли для обеспечения контроля за организацией дорожного движения и безопасностью.
Дополнение
В Киеве 7 января ожидаются туман, видимость 300-500 м, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Также синоптики прогнозируют облачность, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.
Для избежания травматизма киевлян призывают соблюдать советы во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.