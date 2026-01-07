В Киеве остановили движение троллейбусов и авто на Софиевской: есть повреждение дороги

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 января, 19:00 • 14839 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 29906 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 106979 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 171004 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 68144 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 82544 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 63856 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84958 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 162506 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64562 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
97%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп пообещал ускорить производство американского оружия для союзников6 января, 21:59 • 6774 просмотра
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 6332 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 10603 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони02:57 • 4304 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 10508 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 39685 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 76937 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 162504 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 105173 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 162147 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 19619 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 39944 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 83668 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 76084 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 70901 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
9К720 Искандер
Шахед-136
Социальная сеть

В Киеве остановили движение троллейбусов и авто на Софиевской: есть повреждение дороги

Киев • УНН

 • 712 просмотра

На улице Софиевской в Киеве временно приостановлено движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия. Троллейбусы курсируют до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода, аварийные службы уже начали работы.

В Киеве остановили движение троллейбусов и авто на Софиевской: есть повреждение дороги

В Киеве временно остановили движение троллейбусов и автомобилей на улице Софиевской из-за повреждения дороги, сообщили в КГГА в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"На ул. Софиевской временно приостановлено движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбусы временно курсируют до ст. м. "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.

"Аварийные службы обследуют участок и в ближайшее время начнут противоаварийные работы, чтобы как можно быстрее восстановить движение. В зоне проведения работ будут привлекать крупногабаритную технику", - указали в КГГА.

Патрульную полицию, как отмечается, привлекли для обеспечения контроля за организацией дорожного движения и безопасностью.

Дополнение

В Киеве 7 января ожидаются туман, видимость 300-500 м, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Также синоптики прогнозируют облачность, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.

Для избежания травматизма киевлян призывают соблюдать советы во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.

Юлия Шрамко

Киев
Техника
Киев