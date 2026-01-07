У Києві зупинили рух тролейбусів та авто на Софіївській: є пошкодження дороги

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 січня, 19:00 • 14482 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 29130 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 105670 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 169011 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 67619 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 82240 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 63652 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84853 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 161962 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64471 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
97%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц6 січня, 20:57 • 5284 перегляди
Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників6 січня, 21:59 • 6194 перегляди
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 5728 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 10171 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 9744 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 39196 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 76439 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 161965 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 104710 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 161725 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 19415 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 39761 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 83494 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 75910 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 70737 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Соціальна мережа

У Києві зупинили рух тролейбусів та авто на Софіївській: є пошкодження дороги

Київ • УНН

 • 58 перегляди

На вулиці Софіївській у Києві тимчасово призупинено рух тролейбусів та автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття. Тролейбуси курсують до станції метро "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу, аварійні служби вже розпочали роботи.

У Києві зупинили рух тролейбусів та авто на Софіївській: є пошкодження дороги

У Києві тимчасово зупинили рух тролейбусів та автомобілів на вулиці Софіївській через пошкодження дороги, повідомили у КМДА у середу у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"На вул. Софіївській тимчасово призупинено рух тролейбусів і автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що тролейбуси тимчасово курсують до ст. м. "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу.

"Аварійні служби обстежують ділянку і найближчим часом розпочнуть протиаварійні роботи, щоб якнайшвидше відновити рух. У зоні проведення робіт залучатимуть великогабаритну техніку", - вказали у КМДА.

Патрульну поліцію, як зазначається, залучили для забезпечення контролю за організацією дорожнього руху та безпекою.

Доповнення

У Києві 7 січня очікуються туман, видимість 300-500 м, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Також синоптики прогнозують хмарність, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Юлія Шрамко

Київ
Техніка
Київ