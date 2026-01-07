У Києві зупинили рух тролейбусів та авто на Софіївській: є пошкодження дороги
Київ • УНН
На вулиці Софіївській у Києві тимчасово призупинено рух тролейбусів та автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття. Тролейбуси курсують до станції метро "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу, аварійні служби вже розпочали роботи.
У Києві тимчасово зупинили рух тролейбусів та автомобілів на вулиці Софіївській через пошкодження дороги, повідомили у КМДА у середу у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"На вул. Софіївській тимчасово призупинено рух тролейбусів і автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що тролейбуси тимчасово курсують до ст. м. "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу.
"Аварійні служби обстежують ділянку і найближчим часом розпочнуть протиаварійні роботи, щоб якнайшвидше відновити рух. У зоні проведення робіт залучатимуть великогабаритну техніку", - вказали у КМДА.
Патрульну поліцію, як зазначається, залучили для забезпечення контролю за організацією дорожнього руху та безпекою.
Доповнення
У Києві 7 січня очікуються туман, видимість 300-500 м, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Також синоптики прогнозують хмарність, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.
Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.