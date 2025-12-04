Українці оформили 2,1 млн мікропозик за квартал, середня сума зростає - інфографіка

Громадяни України продовжують активно користуватися мікрокредитами. Лише за третій квартал вони оформили 2,1 млн мікропозик, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Загалом з початку 2025 року мікрофінансові компанії видали вже 6,5 млн кредитів на 40 млрд гривень. У дослідженні Opendatabot йдеться про те, що середня позика - 6 417 гривень, і вона зростає швидше, ніж віра в те, що "я точно віддам вчасно".

Квартал до кварталу позик незначно меншає - близько 2%. За останні три місяці у мікрокредитних організацій взяли в борг на суму у понад 13,7 млрд гривень - йдеться в публікації.

Попри те, що мікропозик стає трохи менше, середня сума позики за квартал зросла. Наразі у МФО беруть в борг, в середньому, 6 417 грн. До порівняння, на початку року до зарплати позичали 5 773 гривень, додали в Opendatabot.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українські банки зафіксували суттєве зростання ризиків у кредитному портфелі. Це змусило їх майже вдвічі збільшити відрахування до резервів у третьому кварталі 2025 року - з 1,1 млрд до 2,3 млрд гривень.