3 грудня, 23:09 • 17046 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 30746 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 31080 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 42191 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 49907 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26521 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29536 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26153 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25968 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31207 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Українці оформили 2,1 млн мікропозик за квартал, середня сума зростає - інфографіка

Київ • УНН

 • 30 перегляди

За третій квартал 2025 року українці оформили 2,1 млн мікропозик. Загалом з початку року видано 6,5 млн кредитів на 40 млрд гривень, середня позика становить 6 417 гривень.

Українці оформили 2,1 млн мікропозик за квартал, середня сума зростає - інфографіка

Громадяни України продовжують активно користуватися мікрокредитами. Лише за третій квартал вони оформили 2,1 млн мікропозик, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Загалом з початку 2025 року мікрофінансові компанії видали вже 6,5 млн кредитів на 40 млрд гривень. У дослідженні Opendatabot йдеться про те, що середня позика - 6 417 гривень, і вона зростає швидше, ніж віра в те, що "я точно віддам вчасно".

Квартал до кварталу позик незначно меншає - близько 2%. За останні три місяці у мікрокредитних організацій взяли в борг на суму у понад 13,7 млрд гривень

- йдеться в публікації.

Попри те, що мікропозик стає трохи менше, середня сума позики за квартал зросла. Наразі у МФО беруть в борг, в середньому, 6 417 грн. До порівняння, на початку року до зарплати позичали 5 773 гривень, додали в Opendatabot.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українські банки зафіксували суттєве зростання ризиків у кредитному портфелі. Це змусило їх майже вдвічі збільшити відрахування до резервів у третьому кварталі 2025 року - з 1,1 млрд до 2,3 млрд гривень.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Україна