Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 2206 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 19039 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 34549 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 33133 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 44023 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 52833 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 27197 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29992 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26261 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий заявил, что к инциденту на территории санатория "Жовтень" может быть причастен бизнесмен Борис Кауфман, фигурирующий в ряде громких коррупционных дел.

Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман

Вечером 4 декабря на территории санатория "Жовтень" под Киевом произошло вооруженное столкновение между представителями Главного управления разведки Минобороны и военнослужащими одной из воинских частей. По предварительной информации СМИ, конфликт мог возникнуть из-за перераспределения имущественных активов санатория, который длительное время находится в сфере интересов влиятельных групп, передает УНН.

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий заявил, что к инциденту может быть причастен бизнесмен Борис Кауфман, фигурирующий в ряде громких коррупционных дел.

По словам Броневицкого, Кауфман ранее получил фактический контроль над международным аэропортом "Одесса", который был предметом преступления в уголовном производстве, расследуемом детективами НАБУ и прокурорами САП, в частности самим Броневицким. После того как руководитель САП Александр Клименко подписал соглашение со следствием с Кауфманом, сам Броневицкий покинул орган, заявив о несогласии с условиями соглашения.

Экс-прокурор подчеркивает: заключенное соглашение позволило бизнесмену избежать возмещения значительной части ущерба, нанесенного общине Одессы, и одновременно сохранить контроль над аэропортом.

Кроме того, по его словам, Кауфмана связывают со скандалами вокруг отеля "Президентский", а также с якобы предложением взятки в размере 1 млн долларов за освобождение детектива НАБУ, который расследовал его дело. Этот детектив был все же уволен директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Ситуация вокруг столкновения в "Жовтне" и возможные связи бизнес-интересов с действиями силовых структур пока остаются предметом общественного внимания. Ответственные органы официальных комментариев пока не предоставили.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Главное управление разведки Украины
Одесса