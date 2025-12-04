Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман

Вечером 4 декабря на территории санатория "Жовтень" под Киевом произошло вооруженное столкновение между представителями Главного управления разведки Минобороны и военнослужащими одной из воинских частей. По предварительной информации СМИ, конфликт мог возникнуть из-за перераспределения имущественных активов санатория, который длительное время находится в сфере интересов влиятельных групп, передает УНН.

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий заявил, что к инциденту может быть причастен бизнесмен Борис Кауфман, фигурирующий в ряде громких коррупционных дел.

По словам Броневицкого, Кауфман ранее получил фактический контроль над международным аэропортом "Одесса", который был предметом преступления в уголовном производстве, расследуемом детективами НАБУ и прокурорами САП, в частности самим Броневицким. После того как руководитель САП Александр Клименко подписал соглашение со следствием с Кауфманом, сам Броневицкий покинул орган, заявив о несогласии с условиями соглашения.

Экс-прокурор подчеркивает: заключенное соглашение позволило бизнесмену избежать возмещения значительной части ущерба, нанесенного общине Одессы, и одновременно сохранить контроль над аэропортом.

Кроме того, по его словам, Кауфмана связывают со скандалами вокруг отеля "Президентский", а также с якобы предложением взятки в размере 1 млн долларов за освобождение детектива НАБУ, который расследовал его дело. Этот детектив был все же уволен директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Ситуация вокруг столкновения в "Жовтне" и возможные связи бизнес-интересов с действиями силовых структур пока остаются предметом общественного внимания. Ответственные органы официальных комментариев пока не предоставили.