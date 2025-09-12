$41.210.09
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
08:46 • 1388 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 3008 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 7974 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 32871 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 36741 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 50631 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 76053 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39608 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30669 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51339 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.8м/с
38%
756мм
Популярные новости
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 27587 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС12 сентября, 01:20 • 27188 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа12 сентября, 01:21 • 27414 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно03:57 • 6014 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 21882 просмотра
публикации
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 1392 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 76055 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51339 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 68061 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 72549 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 25530 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 68049 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 35569 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 42100 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 107347 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
9К720 Искандер

Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев

Киев • УНН

 • 3058 просмотра

Великобритания объявила о новом пакете санкций против россии, направленном на теневой флот, транспортирующий российскую нефть, а также на компании и лиц, поставляющих технологии и материалы для производства оружия.

Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев

Во время визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о новом пакете санкций против россии. Ограничения направлены на теневой флот, который транспортирует российскую нефть, а также на компании и лиц, поставляющих технологии и материалы для производства оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и сайт правительства Великобритании.

Детали

Санкции стали ответом на увеличение атак беспилотников и ракет рф по Украине в последние месяцы, а также на инцидент с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Польши. 

Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12.09.25, 06:55 • 4272 просмотра

Как подчеркнула Купер, международное сообщество должно перекрыть кремлю финансовые потоки, необходимые для продолжения агрессивной войны против Украины.

Международные действия по усилению экономического давления на россию и блокированию критически важных ресурсов жизненно необходимы. Эти санкции - следующий этап британского лидерства в противодействии путинской агрессии

- заявила глава МИД Британии.

Новый пакет санкций предусматривает: блокирование 70 судов, которые использовались для перевозки российской нефти. Ограничения в отношении 30 компаний и физических лиц, связанных с поставками россии электроники, химикатов и взрывчатых материалов. Внесение в санкционный список китайской электронной компании и одной фирмы в Турции, которые, по данным британских властей, обеспечивали российский ВПК необходимыми комплектующими.

НАТО готовит оборонительные меры после вторжения дронов РФ в воздушное пространство Польши - Bloomberg11.09.25, 23:37 • 3248 просмотров

По словам Купер, санкционное давление сочетается с дальнейшей военной и безопасной поддержкой Украины.

Великобритания не будет стоять сложа руки, пока Путин продолжает свое варварское вторжение в Украину. Его полное пренебрежение суверенитетом было продемонстрировано на этой неделе, когда он безрассудно отправил дроны в воздушное пространство НАТО. Безопасность НАТО и Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании

- отметила Купер.

На сайте британского правительства также отметили, что среди целей санкций - компании, которые поставляли жизненно важную электронику армии Путина, такие как китайская компания Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и ее два российских совладельца, Елена Малицкая и Алексей Малицкий, а также турецкая компания Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее генеральный директор, гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров. Такая электроника широко используется в российском оружии, включая ракеты "Искандер" и Х-101, а также российские беспилотники, которые путин, по словам британского правительства, жестоко использует, чтобы забирать жизни украинцев. 

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф12.09.25, 09:36 • 1804 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Х-101
НАТО
9К720 Искандер
Великобритания
Китай
Турция
Украина
Киев
Польша