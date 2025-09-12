Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев

Во время визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о новом пакете санкций против россии. Ограничения направлены на теневой флот, который транспортирует российскую нефть, а также на компании и лиц, поставляющих технологии и материалы для производства оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и сайт правительства Великобритании.

Санкции стали ответом на увеличение атак беспилотников и ракет рф по Украине в последние месяцы, а также на инцидент с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Как подчеркнула Купер, международное сообщество должно перекрыть кремлю финансовые потоки, необходимые для продолжения агрессивной войны против Украины.

Международные действия по усилению экономического давления на россию и блокированию критически важных ресурсов жизненно необходимы. Эти санкции - следующий этап британского лидерства в противодействии путинской агрессии

Новый пакет санкций предусматривает: блокирование 70 судов, которые использовались для перевозки российской нефти. Ограничения в отношении 30 компаний и физических лиц, связанных с поставками россии электроники, химикатов и взрывчатых материалов. Внесение в санкционный список китайской электронной компании и одной фирмы в Турции, которые, по данным британских властей, обеспечивали российский ВПК необходимыми комплектующими.

По словам Купер, санкционное давление сочетается с дальнейшей военной и безопасной поддержкой Украины.

Великобритания не будет стоять сложа руки, пока Путин продолжает свое варварское вторжение в Украину. Его полное пренебрежение суверенитетом было продемонстрировано на этой неделе, когда он безрассудно отправил дроны в воздушное пространство НАТО. Безопасность НАТО и Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании