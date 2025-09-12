В МЗС пояснили, на що буде спрямовано 19 пакет санкції проти росії

Наразі ведеться робота над 19 пакетом санкцій проти росії. Він буде спрямований, зокрема, проти російських портів у Балтійському морі, а також перекриватиме шляхи обходу санкцій державою-агресором, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

Щодо 19 пакету – робота швидко ведеться. Нагадую – зовсім нещодавно було прийнято 18 пакет. В Копенгагені відбулося засідання за головуванням Данії, яке вів міністр закордонних справ, і на якому наповнення 19 пакета обговорювалось - зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що на думку української сторони, варто вжити ще більше заходів, щоб перекрити та обмежити шляхи обходу росією санкцій. Також варто завдати удару по її банківській інфраструктурі.

В цей список мають потрапити ті, хто допомагає путіну продовжувати подібне. Вони мають бути спрямовані на те, щоб перекривати, закривати, обмежувати всі шляхи обходу санкцій. Вони повинні бути спрямовані проти банківської інфраструктури росії. Вони мають стосуватися, але більш детально, більш комплексно тіньового флоту - сказав Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, під санкції також мали потрапити російські порти, особливо ті, які знаходяться в Балтійському морі.

На нашу думку, важливим компонентом має бути санкціонування портів, російських портів, з яких ця нафта забирається, а потім транспортується. Це насамперед Балтійське море, бо 80% російської нафти йде Балтійським морем. Є значний потенціал, щоб посилити контроль над цим потоком тіньового флоту - підсумував глава МЗС.

Доповнення

Європейський Союз у понеділок, 15 вересня, представить новий пакет санкцій, який буде узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Новий пакет санкцій, який вперше з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому буде узгоджено безпосередньо з ним - сказав Барро.

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї.