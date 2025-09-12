$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:01 • 364 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 15463 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 17139 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 16848 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 28339 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 18322 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16680 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39575 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40277 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53198 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
В МЗС пояснили, на що буде спрямовано 19 пакет санкції проти росії

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна працює над 19 пакетом санкцій проти Росії, що охопить російські порти в Балтійському морі та перекриє шляхи обходу санкцій. Також планується удар по банківській інфраструктурі РФ та тіньовому флоту.

В МЗС пояснили, на що буде спрямовано 19 пакет санкції проти росії

Наразі ведеться робота над 19 пакетом санкцій проти росії. Він буде спрямований, зокрема, проти російських портів у Балтійському морі, а також перекриватиме шляхи обходу санкцій державою-агресором, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

Щодо 19 пакету – робота швидко ведеться. Нагадую – зовсім нещодавно було прийнято 18 пакет. В Копенгагені відбулося засідання за головуванням Данії, яке вів міністр закордонних справ, і на якому наповнення 19 пакета обговорювалось

- зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що на думку української сторони, варто вжити ще більше заходів, щоб перекрити та обмежити шляхи обходу росією санкцій. Також варто завдати удару по її банківській інфраструктурі.

В цей список мають потрапити ті, хто допомагає путіну продовжувати подібне. Вони мають бути спрямовані на те, щоб перекривати, закривати, обмежувати всі шляхи обходу санкцій. Вони повинні бути спрямовані проти банківської інфраструктури росії. Вони мають стосуватися, але більш детально, більш комплексно тіньового флоту

- сказав Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, під санкції також мали потрапити російські порти, особливо ті, які знаходяться в Балтійському морі.

На нашу думку, важливим компонентом має бути санкціонування портів, російських портів, з яких ця нафта забирається, а потім транспортується. Це насамперед Балтійське море, бо 80% російської нафти йде Балтійським морем. Є значний потенціал, щоб посилити контроль над цим потоком тіньового флоту

- підсумував глава МЗС. 

Доповнення

Європейський Союз у понеділок, 15 вересня, представить новий пакет санкцій, який буде узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Новий пакет санкцій, який вперше з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому буде узгоджено безпосередньо з ним

- сказав Барро.

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї. 

