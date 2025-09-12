ЄС продовжив санкції проти рф ще на шість місяців, одного з фігунатів виключили

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 594 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 4282 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 7318 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 16364 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 23259 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 28900 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 26621 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22691 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31956 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20066 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
49%
757мм
Популярнi новини
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 23585 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12 вересня, 12:14 • 12030 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі12 вересня, 13:02 • 14845 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 10210 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 9218 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 4652 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 9386 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 16364 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 10290 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 23260 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 23260 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 35239 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 82567 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 44379 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 50113 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

ЄС продовжив санкції проти рф ще на шість місяців, одного з фігунатів виключили

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Рада ЄС продовжила санкції проти осіб та організацій, відповідальних за загрозу територіальній цілісності України, до 15 березня 2026 року. Обмеження включають заборону на в'їзд та заморожування активів для понад 2500 адресатів.

ЄС продовжив санкції проти рф ще на шість місяців, одного з фігунатів виключили

Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти осіб та організацій, відповідальних за загрозу територіальній цілісності України, до 15 березня 2026 року. Вони передбачають заборону на в’їзд, заморожування активів та економічні обмеження для понад 2500 адресатів у відповідь на агресію росії. Про це пише УНН і посиланням на Європейську Раду.

Сьогодні Рада вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2026 року 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чинні обмежувальні заходи передбачають "заборону на в'їзд фізичних осіб на територію ЄС або транзит через неї, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам та організаціям, що входять до переліку".

Суд ЄС відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку10.09.25, 17:35 • 3124 перегляди

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до понад 2500 осіб та організацій, які є відповіддю на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України 

- додали у Раді.

У контексті перегляду санкцій Рада ЄС також вирішила не продовжувати дію списків однієї особи та виключити одного померлого.

Свириденко обговорила з головою МЗС Британії посилення економічного тиску на рф12.09.25, 20:01 • 1844 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Рада Європейського Союзу
Україна