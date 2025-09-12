ЄС продовжив санкції проти рф ще на шість місяців, одного з фігунатів виключили

Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти осіб та організацій, відповідальних за загрозу територіальній цілісності України, до 15 березня 2026 року. Вони передбачають заборону на в’їзд, заморожування активів та економічні обмеження для понад 2500 адресатів у відповідь на агресію росії. Про це пише УНН і посиланням на Європейську Раду.

Сьогодні Рада вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2026 року - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чинні обмежувальні заходи передбачають "заборону на в'їзд фізичних осіб на територію ЄС або транзит через неї, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам та організаціям, що входять до переліку".

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до понад 2500 осіб та організацій, які є відповіддю на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України - додали у Раді.

У контексті перегляду санкцій Рада ЄС також вирішила не продовжувати дію списків однієї особи та виключити одного померлого.

