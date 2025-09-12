ЕС продлил санкции против рф еще на шесть месяцев, одного из фигурантов исключили

Совет ЕС решил продлить санкции против лиц и организаций, ответственных за угрозу территориальной целостности Украины, до 15 марта 2026 года. Они предусматривают запрет на въезд, замораживание активов и экономические ограничения для более чем 2500 адресатов в ответ на агрессию россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Европейский Совет.

Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие ограничительные меры предусматривают "запрет на въезд физических лиц на территорию ЕС или транзит через нее, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень".

Суд ЕС отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка

Санкции будут продолжать применяться к более чем 2500 лицам и организациям, что является ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию россии против Украины - добавили в Совете.

В контексте пересмотра санкций Совет ЕС также решил не продлевать действие списков одного лица и исключить одного умершего.

Свириденко обсудила с главой МИД Британии усиление экономического давления на рф