Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 4230 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 7278 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
14:30 • 16348 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 23236 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 28892 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 26611 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22689 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 31955 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20065 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
ЕС продлил санкции против рф еще на шесть месяцев, одного из фигурантов исключили

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Совет ЕС продлил санкции против лиц и организаций, ответственных за угрозу территориальной целостности Украины, до 15 марта 2026 года. Ограничения включают запрет на въезд и замораживание активов для более чем 2500 адресатов.

ЕС продлил санкции против рф еще на шесть месяцев, одного из фигурантов исключили

Совет ЕС решил продлить санкции против лиц и организаций, ответственных за угрозу территориальной целостности Украины, до 15 марта 2026 года. Они предусматривают запрет на въезд, замораживание активов и экономические ограничения для более чем 2500 адресатов в ответ на агрессию россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Европейский Совет.

Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие ограничительные меры предусматривают "запрет на въезд физических лиц на территорию ЕС или транзит через нее, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень".

Суд ЕС отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка10.09.25, 17:35 • 3124 просмотра

Санкции будут продолжать применяться к более чем 2500 лицам и организациям, что является ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию россии против Украины 

- добавили в Совете.

В контексте пересмотра санкций Совет ЕС также решил не продлевать действие списков одного лица и исключить одного умершего.

Свириденко обсудила с главой МИД Британии усиление экономического давления на рф12.09.25, 20:01 • 1844 просмотра

Алена Уткина

Совет Европейского Союза
Украина