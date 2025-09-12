ЕС продлил санкции против рф еще на шесть месяцев, одного из фигурантов исключили
Киев • УНН
Совет ЕС продлил санкции против лиц и организаций, ответственных за угрозу территориальной целостности Украины, до 15 марта 2026 года. Ограничения включают запрет на въезд и замораживание активов для более чем 2500 адресатов.
Совет ЕС решил продлить санкции против лиц и организаций, ответственных за угрозу территориальной целостности Украины, до 15 марта 2026 года. Они предусматривают запрет на въезд, замораживание активов и экономические ограничения для более чем 2500 адресатов в ответ на агрессию россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Европейский Совет.
Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года
Отмечается, что действующие ограничительные меры предусматривают "запрет на въезд физических лиц на территорию ЕС или транзит через нее, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень".
Санкции будут продолжать применяться к более чем 2500 лицам и организациям, что является ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию россии против Украины
В контексте пересмотра санкций Совет ЕС также решил не продлевать действие списков одного лица и исключить одного умершего.
