Суд ЕС отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка

Эксклюзив
13:48 • 5350 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 9542 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 13536 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 17367 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 43554 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 63756 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 52998 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 32086 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36426 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 24398 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый
10 сентября, 05:17 • 33884 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны
10 сентября, 06:04 • 40301 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом
10 сентября, 07:17 • 37644 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
09:29 • 30382 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников
10:25 • 26559 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Эксклюзив
13:48 • 5350 просмотра
Эксклюзив
13:48 • 5350 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 43554 просмотра
Эксклюзив
10:41 • 43554 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
09:29 • 30476 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
10 сентября, 08:44 • 63758 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 53000 просмотра
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 53000 просмотра
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Великобритания
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
12:07 • 2130 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45 • 72848 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39 • 66899 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06 • 63268 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 131798 просмотра
Financial Times
ТикТок
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

Суд ЕС отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Суд Европейского Союза отклонил апелляции Виктора Януковича и Романа Абрамовича относительно исключения их из санкционного списка ЕС. Янукович находится под санкциями с 2014 года из-за хищения государственных средств.

Суд ЕС отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка

Суд Европейского Союза отказался снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича и российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Еще одна крупная победа для санкций ЕС в отношении рф сегодня в Европейском суде (ЕС): апелляции Виктора Януковича и Романа Абрамовича об исключении их из санкционного списка были отклонены

- сообщил Йозвяк.

Зеленский ввел в действие новые санкции: коснулись бывших политиков времен Януковича12.04.25, 12:07 • 3711 просмотров

Справка

Виктор Янукович и его сын Александр были включены в санкционный список ЕС с 2014 года на основании уголовного дела, возбужденного украинскими властями за хищение государственных средств в особо крупных размерах. В отношении них применен режим замораживания активов в ЕС, чтобы облегчить возврат средств украинским государством, в случае подтверждения обвинений. ЕС ежегодно обновляет санкции.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Радио Свобода
Украина