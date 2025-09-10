Суд ЕС отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка

Суд Европейского Союза отказался снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича и российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Еще одна крупная победа для санкций ЕС в отношении рф сегодня в Европейском суде (ЕС): апелляции Виктора Януковича и Романа Абрамовича об исключении их из санкционного списка были отклонены