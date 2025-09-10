Суд ЕС отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка
Киев • УНН
Суд Европейского Союза отклонил апелляции Виктора Януковича и Романа Абрамовича относительно исключения их из санкционного списка ЕС. Янукович находится под санкциями с 2014 года из-за хищения государственных средств.
Суд Европейского Союза отказался снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича и российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Еще одна крупная победа для санкций ЕС в отношении рф сегодня в Европейском суде (ЕС): апелляции Виктора Януковича и Романа Абрамовича об исключении их из санкционного списка были отклонены
Справка
Виктор Янукович и его сын Александр были включены в санкционный список ЕС с 2014 года на основании уголовного дела, возбужденного украинскими властями за хищение государственных средств в особо крупных размерах. В отношении них применен режим замораживания активов в ЕС, чтобы облегчить возврат средств украинским государством, в случае подтверждения обвинений. ЕС ежегодно обновляет санкции.