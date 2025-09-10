Суд ЄС відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку

Суд Європейського Союзу відмовився зняти санкції з колишнього президента України Віктора Януковича та російського бізнесмена Романа Абрамовича. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Ще одна велика перемога для санкцій ЄС щодо рф сьогодні в Європейському суді (ЄС): апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича про виключення їх із санкційного списку були відхилені