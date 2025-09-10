Суд ЄС відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
13:48 • 4122 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 7946 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 12946 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 16853 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 42603 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 62743 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 52371 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31924 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 36267 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24317 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
44%
755мм
Популярнi новини
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 33523 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 39900 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 37150 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 29723 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 25729 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 4160 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 42623 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 29821 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 62767 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 52383 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 1824 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 72568 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 66653 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 63051 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 131583 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

Суд ЄС відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Суд Європейського Союзу відхилив апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича щодо виключення їх із санкційного списку ЄС. Янукович перебуває під санкціями з 2014 року через розкрадання державних коштів.

Суд ЄС відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку

Суд Європейського Союзу відмовився зняти санкції з колишнього президента України Віктора Януковича та російського бізнесмена Романа Абрамовича. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Ще одна велика перемога для санкцій ЄС щодо рф сьогодні в Європейському суді (ЄС): апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича про виключення їх із санкційного списку були відхилені 

- повідомив Йозвяк.

Зеленський ввів у дію нові санкції: торкнулися колишніх політиків часів Януковича12.04.25, 12:07 • 3711 переглядiв

Довідка

Віктор Янукович і його син Олександр були включені в санкційний список ЄС з 2014 року на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Відносно них застосований режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів українською державою, в разі підтвердження звинувачень. ЄС щорічно оновлює санкції.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Радіо Свобода
Україна