Суд ЄС відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку
Київ • УНН
Суд Європейського Союзу відхилив апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича щодо виключення їх із санкційного списку ЄС. Янукович перебуває під санкціями з 2014 року через розкрадання державних коштів.
Суд Європейського Союзу відмовився зняти санкції з колишнього президента України Віктора Януковича та російського бізнесмена Романа Абрамовича. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
Ще одна велика перемога для санкцій ЄС щодо рф сьогодні в Європейському суді (ЄС): апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича про виключення їх із санкційного списку були відхилені
Довідка
Віктор Янукович і його син Олександр були включені в санкційний список ЄС з 2014 року на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Відносно них застосований режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів українською державою, в разі підтвердження звинувачень. ЄС щорічно оновлює санкції.