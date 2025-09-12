Свириденко обсудила с главой МИД Британии усиление экономического давления на рф
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Киеве с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны и экономическое давление на россию.
Во время встречи мы обсудили усиление нашей противовоздушной обороны и экономическое давление на россию. Согласовали позиции, что необходимо и дальше усиливать и синхронизировать жесткие эффективные санкции. Они должны быть направлены на источники, питающие российскую военную машину, и на тех, кто помогает агрессору обходить ограничения
Кроме этого, стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонного производства и создания совместных предприятий, а также двустороннее сотрудничество на основе Соглашения о свободной торговле между Украиной и Великобританией.
Отдельно поблагодарила министра Купер и ее мужа господина Болса за их доброту и приют украинской семьи, которая была вынуждена бежать от войны
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер в Киеве. Обсуждались вопросы усиления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей Украины, а также финансовая поддержка.