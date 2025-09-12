Свириденко обсудила с главой МИД Британии усиление экономического давления на рф

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела в Киеве встречу с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Во время встречи мы обсудили усиление нашей противовоздушной обороны и экономическое давление на россию. Согласовали позиции, что необходимо и дальше усиливать и синхронизировать жесткие эффективные санкции. Они должны быть направлены на источники, питающие российскую военную машину, и на тех, кто помогает агрессору обходить ограничения