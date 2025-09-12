Зеленський обговорив з очільницею МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

$41.310.10
14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо
12 вересня, 05:38
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня
12 вересня, 09:04
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
11:31
Летів на швидкості 200 км/год: з'явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ
12:14
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі
13:02
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:30
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
14:26
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
14:01
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
11:55
Ексклюзив
11:55
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
11:31
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Олена Сосєдка
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
14:01
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Шахед-136
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Безпілотний літальний апарат
Свіфт

Зеленський обговорив з очільницею МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у Києві. Обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України, а також фінансова підтримка.

Зеленський обговорив з очільницею МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка здійснила перший візит в Україну на посаді. Про це голова держави написав у Telegram, пише УНН.

Дякую за те, що перша поїздка – саме до України. Справді сильний сигнал підтримки. Детально обговорили актуальні питання: наступні кроки в межах коаліції охочих і розробка гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію, подальша оборонна підтримка, реалізація домовленості про виробництво у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні, посилення протиповітряної оборони та далекобійні можливості

- йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Великій Британії за сьогоднішній пакет санкцій проти росії.

"Важливо й надалі розвивати цей тиск, щоб російська воєнна машина зрештою зупинилася. Вдячний і за фінансову підтримку України, а саме – за виділення 142 млн фунтів для підготовки до зими", - додав Зеленський.

Зеленський подякував Британії за санкції і розкрив подробиці – "сильний удар по тіньовому флоту та ланцюгах постачання рф"
12.09.25, 16:57

Ольга Розгон

"Коаліція охочих"
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Київ