Зеленський обговорив з очільницею МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у Києві. Обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України, а також фінансова підтримка.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка здійснила перший візит в Україну на посаді. Про це голова держави написав у Telegram, пише УНН.
Дякую за те, що перша поїздка – саме до України. Справді сильний сигнал підтримки. Детально обговорили актуальні питання: наступні кроки в межах коаліції охочих і розробка гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію, подальша оборонна підтримка, реалізація домовленості про виробництво у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні, посилення протиповітряної оборони та далекобійні можливості
Зеленський подякував Великій Британії за сьогоднішній пакет санкцій проти росії.
"Важливо й надалі розвивати цей тиск, щоб російська воєнна машина зрештою зупинилася. Вдячний і за фінансову підтримку України, а саме – за виділення 142 млн фунтів для підготовки до зими", - додав Зеленський.
