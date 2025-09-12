Зеленский обсудил с главой МИД Великобритании усиление ПВО и дальнобойные возможности Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер в Киеве. Обсуждались вопросы усиления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей Украины, а также финансовая поддержка.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, которая совершила первый визит в Украину в этой должности. Об этом глава государства написал в Telegram, пишет УНН.
Спасибо за то, что первая поездка – именно в Украину. Действительно сильный сигнал поддержки. Подробно обсудили актуальные вопросы: следующие шаги в рамках коалиции желающих и разработка гарантий безопасности с особым акцентом на сильную украинскую армию, дальнейшая оборонная поддержка, реализация договоренности о производстве в Великобритании дронов-перехватчиков, разработанных в Украине, усиление противовоздушной обороны и дальнобойные возможности
Зеленский поблагодарил Великобританию за сегодняшний пакет санкций против россии.
"Важно и в дальнейшем развивать это давление, чтобы российская военная машина в конце концов остановилась. Благодарен и за финансовую поддержку Украины, а именно – за выделение 142 млн фунтов для подготовки к зиме", - добавил Зеленский.
