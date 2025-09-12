Зеленский обсудил с главой МИД Великобритании усиление ПВО и дальнобойные возможности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, которая совершила первый визит в Украину в этой должности. Об этом глава государства написал в Telegram, пишет УНН.

Спасибо за то, что первая поездка – именно в Украину. Действительно сильный сигнал поддержки. Подробно обсудили актуальные вопросы: следующие шаги в рамках коалиции желающих и разработка гарантий безопасности с особым акцентом на сильную украинскую армию, дальнейшая оборонная поддержка, реализация договоренности о производстве в Великобритании дронов-перехватчиков, разработанных в Украине, усиление противовоздушной обороны и дальнобойные возможности