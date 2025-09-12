$41.310.10
14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
Зеленский обсудил с главой МИД Великобритании усиление ПВО и дальнобойные возможности Украины

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер в Киеве. Обсуждались вопросы усиления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей Украины, а также финансовая поддержка.

Зеленский обсудил с главой МИД Великобритании усиление ПВО и дальнобойные возможности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, которая совершила первый визит в Украину в этой должности. Об этом глава государства написал в Telegram, пишет УНН.

Спасибо за то, что первая поездка – именно в Украину. Действительно сильный сигнал поддержки. Подробно обсудили актуальные вопросы: следующие шаги в рамках коалиции желающих и разработка гарантий безопасности с особым акцентом на сильную украинскую армию, дальнейшая оборонная поддержка, реализация договоренности о производстве в Великобритании дронов-перехватчиков, разработанных в Украине, усиление противовоздушной обороны и дальнобойные возможности

- говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Великобританию за сегодняшний пакет санкций против россии.

"Важно и в дальнейшем развивать это давление, чтобы российская военная машина в конце концов остановилась. Благодарен и за финансовую поддержку Украины, а именно – за выделение 142 млн фунтов для подготовки к зиме", - добавил Зеленский.

Зеленский поблагодарил Британию за санкции и раскрыл подробности – «сильный удар по теневому флоту и цепям поставок РФ»12.09.25, 16:57 • 970 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Киев