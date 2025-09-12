$41.310.10
Зеленский поблагодарил Британию за санкции и раскрыл подробности – «сильный удар по теневому флоту и цепям поставок РФ»

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет, направленный на теневой флот России и ее военных поставщиков. Он подчеркнул, что этот шаг является сильным ударом по возможностям Москвы вести войну, и призвал других партнеров к усилению давления.

Зеленский поблагодарил Британию за санкции и раскрыл подробности – «сильный удар по теневому флоту и цепям поставок РФ»

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций, объявленный в Киеве, и назвал его "сильным ударом по теневому флоту России и ее военным цепям поставок". Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм, пишет УНН.

Детали

По словам украинского президента, в списке – сто позиций, среди которых 70 танкеров, 27 компаний – производителей и поставщиков для российского ВПК (в частности, те, что задействованы в производстве "Искандеров") и три физических лица.

Зеленский отметил, что подготовка британских санкций учла предложения Украины, и назвал это важным шагом в сдерживании агрессора. 

Очень важно, что при подготовке санкций учли наши предложения 

– заявил президент.

Он подчеркнул, что именно давление на инфраструктуру теневого флота и финансовые каналы РФ ослабляет способность Москвы вести войну.

Президент добавил, что ожидает дальнейших шагов от других партнеров: усиление санкций против инфраструктуры теневого флота и финансовой системы России должно стать общей целью международной коалиции. 

Нужно делать все возможное, чтобы забирать деньги у российской военной машины. Только так можно остановить Россию и закончить эту войну

– подчеркнул он.

В итоге Зеленский назвал пакет важным элементом давления, который ослабляет логистику и ресурсы российской армии, и призвал международных партнеров координировать дальнейшие санкционные шаги для усиления эффекта.

Напомним

Представители Правительства и Офиса Президента Украины встретили в Киеве делегации Великобритании, Франции, Германии и Италии. Отмечается символическое значение визитов - это важно для усиления безопасности Европы и мира.

В Киев прибыла министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер и объявила о новом пакете санкций против России. Ограничения направлены на теневой флот, который транспортирует российскую нефть, а также на компании и лиц, поставляющих технологии и материалы для производства оружия. 

Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых.

Степан Гафтко

