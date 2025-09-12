Зеленский поблагодарил Британию за санкции и раскрыл подробности – «сильный удар по теневому флоту и цепям поставок РФ»

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций, объявленный в Киеве, и назвал его "сильным ударом по теневому флоту России и ее военным цепям поставок". Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм, пишет УНН.

По словам украинского президента, в списке – сто позиций, среди которых 70 танкеров, 27 компаний – производителей и поставщиков для российского ВПК (в частности, те, что задействованы в производстве "Искандеров") и три физических лица.

Зеленский отметил, что подготовка британских санкций учла предложения Украины, и назвал это важным шагом в сдерживании агрессора.

Очень важно, что при подготовке санкций учли наши предложения

Он подчеркнул, что именно давление на инфраструктуру теневого флота и финансовые каналы РФ ослабляет способность Москвы вести войну.

Президент добавил, что ожидает дальнейших шагов от других партнеров: усиление санкций против инфраструктуры теневого флота и финансовой системы России должно стать общей целью международной коалиции.

Нужно делать все возможное, чтобы забирать деньги у российской военной машины. Только так можно остановить Россию и закончить эту войну