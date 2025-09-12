Київ приймає авангард "Коаліції охочих": у столиці представники делегацій 5-ти європейських країн

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
09:11 • 2500 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 10305 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 9124 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 11644 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 35593 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38331 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 51747 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 79029 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39869 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30909 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
50%
756мм
Популярнi новини
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 29607 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 29802 перегляди
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров12 вересня, 01:50 • 5562 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 10226 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 24212 перегляди
Публікації
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 10321 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 79037 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 53532 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 71368 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 74644 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Радослав Сікорський
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Івано-Франківська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 26892 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 71368 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 36804 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 43218 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 108471 перегляди
Актуальне
The New York Times
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Київ приймає авангард "Коаліції охочих": у столиці представники делегацій 5-ти європейських країн

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Представники Уряду та Офісу Президента України зустріли в Києві делегації Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Наголошується на символічному значенні візитів - це важливо для посилення безпеки Європи та світу.

Київ приймає авангард "Коаліції охочих": у столиці представники делегацій 5-ти європейських країн

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про зустріч у Києві з високопосадовцями ключових європейських країн. Разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вони прийняли делегації Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Про це Єрмак повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Як сказав Єрмак, ці візити мають не лише практичне, але і символічне значення для зміцнення безпеки у Європі та світі. 

Їхня присутність (світових лідерів – ред.) саме зараз є потужним сигналом – разом працюємо над посиленням спільної безпеки. Ці держави стоять у перших рядах "коаліції охочих", яка формує нову систему безпеки на європейському континенті

– наголосив Єрмак.

Він відзначив, що події останніх місяців підтвердили: партнери стають більш рішучими, ухвалюють швидші рішення, а безпекові гарантії для України набувають практичного змісту.

Вдячні друзям, що вони сьогодні поруч із нами у Києві – столиці країни, яка бореться не лише за себе, а й за справедливість та безпеку всієї Європи

– заявив керівник ОП.

Завершуючи, Єрмак підкреслив, що майбутнє Європи твориться в Україні.

"Свобода не має кордонів. Майбутнє сильної та захищеної Європи твориться тут і зараз".

Нагадаємо

До Києва прибула міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер та оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї. 

Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Очікуються переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції України та посилення тиску на росію.

Степан Гафтко

Політика
"Коаліція охочих"
благодійність
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Україна
Київ