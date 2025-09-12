Київ приймає авангард "Коаліції охочих": у столиці представники делегацій 5-ти європейських країн
Київ • УНН
Представники Уряду та Офісу Президента України зустріли в Києві делегації Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Наголошується на символічному значенні візитів - це важливо для посилення безпеки Європи та світу.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про зустріч у Києві з високопосадовцями ключових європейських країн. Разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вони прийняли делегації Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Про це Єрмак повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Як сказав Єрмак, ці візити мають не лише практичне, але і символічне значення для зміцнення безпеки у Європі та світі.
Їхня присутність (світових лідерів – ред.) саме зараз є потужним сигналом – разом працюємо над посиленням спільної безпеки. Ці держави стоять у перших рядах "коаліції охочих", яка формує нову систему безпеки на європейському континенті
Він відзначив, що події останніх місяців підтвердили: партнери стають більш рішучими, ухвалюють швидші рішення, а безпекові гарантії для України набувають практичного змісту.
Вдячні друзям, що вони сьогодні поруч із нами у Києві – столиці країни, яка бореться не лише за себе, а й за справедливість та безпеку всієї Європи
Завершуючи, Єрмак підкреслив, що майбутнє Європи твориться в Україні.
"Свобода не має кордонів. Майбутнє сильної та захищеної Європи твориться тут і зараз".
Нагадаємо
До Києва прибула міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер та оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї.
Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Очікуються переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції України та посилення тиску на росію.