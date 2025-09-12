Киев принимает авангард "Коалиции желающих": в столице представители делегаций 5-ти европейских стран

$41.310.10
Эксклюзив
09:11 • 3246 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 11660 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 10301 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 12353 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 36301 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38677 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52056 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 79797 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39962 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30992 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС12 сентября, 01:20 • 30181 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа12 сентября, 01:21 • 30413 просмотра
В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров12 сентября, 01:50 • 6682 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 10807 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 24799 просмотра
публикации
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 11667 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 79803 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 54085 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 72177 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 75172 просмотра
УНН Lite
Киев принимает авангард "Коалиции желающих": в столице представители делегаций 5-ти европейских стран

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Представители Правительства и Офиса Президента Украины встретили в Киеве делегации Великобритании, Франции, Германии и Италии. Подчеркивается символическое значение визитов - это важно для усиления безопасности Европы и мира.

Киев принимает авангард "Коалиции желающих": в столице представители делегаций 5-ти европейских стран

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о встрече в Киеве с высокопоставленными лицами ключевых европейских стран. Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой они приняли делегации Великобритании, Франции, Германии и Италии. Об этом Ермак сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Как сказал Ермак, эти визиты имеют не только практическое, но и символическое значение для укрепления безопасности в Европе и мире. 

Их присутствие (мировых лидеров – ред.) именно сейчас является мощным сигналом – вместе работаем над усилением общей безопасности. Эти государства стоят в первых рядах "коалиции желающих", которая формирует новую систему безопасности на европейском континенте

– подчеркнул Ермак.

Он отметил, что события последних месяцев подтвердили: партнеры становятся более решительными, принимают более быстрые решения, а гарантии безопасности для Украины приобретают практическое содержание.

Благодарны друзьям, что они сегодня рядом с нами в Киеве – столице страны, которая борется не только за себя, но и за справедливость и безопасность всей Европы

– заявил руководитель ОП.

Завершая, Ермак подчеркнул, что будущее Европы творится в Украине.

"Свобода не имеет границ. Будущее сильной и защищенной Европы творится здесь и сейчас".

Напомним

В Киев прибыла министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер и объявила о новом пакете санкций против россии. Ограничения направлены на теневой флот, который транспортирует российскую нефть, а также на компании и лиц, поставляющих технологии и материалы для производства оружия. 

Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Ожидаются переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции Украины и усилению давления на россию.

Степан Гафтко

Политика
«Коалиция желающих»
благотворительность
Андрій Єрмак
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Украина
Киев