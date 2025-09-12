Киев принимает авангард "Коалиции желающих": в столице представители делегаций 5-ти европейских стран

Представители Правительства и Офиса Президента Украины встретили в Киеве делегации Великобритании, Франции, Германии и Италии. Подчеркивается символическое значение визитов - это важно для усиления безопасности Европы и мира.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о встрече в Киеве с высокопоставленными лицами ключевых европейских стран. Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой они приняли делегации Великобритании, Франции, Германии и Италии. Об этом Ермак сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН. Детали Как сказал Ермак, эти визиты имеют не только практическое, но и символическое значение для укрепления безопасности в Европе и мире. Их присутствие (мировых лидеров – ред.) именно сейчас является мощным сигналом – вместе работаем над усилением общей безопасности. Эти государства стоят в первых рядах "коалиции желающих", которая формирует новую систему безопасности на европейском континенте – подчеркнул Ермак. Он отметил, что события последних месяцев подтвердили: партнеры становятся более решительными, принимают более быстрые решения, а гарантии безопасности для Украины приобретают практическое содержание. Благодарны друзьям, что они сегодня рядом с нами в Киеве – столице страны, которая борется не только за себя, но и за справедливость и безопасность всей Европы – заявил руководитель ОП. Завершая, Ермак подчеркнул, что будущее Европы творится в Украине. "Свобода не имеет границ. Будущее сильной и защищенной Европы творится здесь и сейчас". Напомним В Киев прибыла министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер и объявила о новом пакете санкций против россии. Ограничения направлены на теневой флот, который транспортирует российскую нефть, а также на компании и лиц, поставляющих технологии и материалы для производства оружия. Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых. Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Ожидаются переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции Украины и усилению давления на россию.