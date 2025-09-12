Зеленський подякував Британії за санкції і розкрив подробиці – "сильний удар по тіньовому флоту та ланцюгах постачання рф"
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, спрямований на тіньовий флот росії та її військових постачальників. Він наголосив, що цей крок є сильним ударом по можливостях москви вести війну, та закликав інших партнерів до посилення тиску.
Деталі
За словами українського президента, у списку – сто позицій, серед яких 70 танкерів, 27 компаній – виробників і постачальників для російського ВПК (зокрема ті, що залучені до виробництва "Іскандерів") та три фізичні особи.
Зеленський відзначив, що підготовка британських санкцій врахувала пропозиції України, і назвав це важливим кроком у стримуванні агресора.
Дуже важливо, що під час підготовки санкцій врахували наші пропозиції
Він підкреслив, що саме тиск на інфраструктуру тіньового флоту та фінансові канали рф послаблює здатність москви вести війну.
Президент додав, що очікує подальших кроків від інших партнерів: посилення санкцій проти інфраструктури тіньового флоту та фінансової системи росії має стати спільною метою міжнародної коаліції.
Потрібно робити все можливе, щоб забирати гроші в російської воєнної машини. Тільки так можна зупинити росію і закінчити цю війну
У підсумку Зеленський назвав пакет важливим елементом тиску, який послаблює логістику та ресурси російської армії, і закликав міжнародних партнерів координувати подальші санкційні кроки для посилення ефекту.
Нагадаємо
Представники Уряду та Офісу Президента України зустріли в Києві делегації Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Наголошується на символічному значенні візитів - це важливо для посилення безпеки Європи та світу.
До Києва прибула міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер та оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї.
Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених.