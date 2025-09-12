Зеленський подякував Британії за санкції і розкрив подробиці – "сильний удар по тіньовому флоту та ланцюгах постачання рф"

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, спрямований на тіньовий флот росії та її військових постачальників. Він наголосив, що цей крок є сильним ударом по можливостях москви вести війну, та закликав інших партнерів до посилення тиску.