Зеленський подякував Британії за санкції і розкрив подробиці – "сильний удар по тіньовому флоту та ланцюгах постачання рф"

5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 15035 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 16798 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 16623 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 27980 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 18213 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16616 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39516 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40233 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53164 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 32910 перегляди
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо12 вересня, 05:38 • 5974 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня09:04 • 3734 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 15232 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 6436 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 16 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 15554 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 88683 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 16 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 31761 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 78591 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 41227 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 47207 перегляди
Зеленський подякував Британії за санкції і розкрив подробиці – "сильний удар по тіньовому флоту та ланцюгах постачання рф"

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, спрямований на тіньовий флот росії та її військових постачальників. Він наголосив, що цей крок є сильним ударом по можливостях москви вести війну, та закликав інших партнерів до посилення тиску.

Зеленський подякував Британії за санкції і розкрив подробиці – "сильний удар по тіньовому флоту та ланцюгах постачання рф"

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, оголошений у Києві, і назвав його "сильним ударом по тіньовому флоту росії та її військових ланцюгах постачання". Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.

Деталі

За словами українського президента, у списку – сто позицій, серед яких 70 танкерів, 27 компаній – виробників і постачальників для російського ВПК (зокрема ті, що залучені до виробництва "Іскандерів") та три фізичні особи.

Зеленський відзначив, що підготовка британських санкцій врахувала пропозиції України, і назвав це важливим кроком у стримуванні агресора. 

Дуже важливо, що під час підготовки санкцій врахували наші пропозиції 

– заявив президент.

Він підкреслив, що саме тиск на інфраструктуру тіньового флоту та фінансові канали рф послаблює здатність москви вести війну.

Президент додав, що очікує подальших кроків від інших партнерів: посилення санкцій проти інфраструктури тіньового флоту та фінансової системи росії має стати спільною метою міжнародної коаліції. 

Потрібно робити все можливе, щоб забирати гроші в російської воєнної машини. Тільки так можна зупинити росію і закінчити цю війну

– наголосив він.

У підсумку Зеленський назвав пакет важливим елементом тиску, який послаблює логістику та ресурси російської армії, і закликав міжнародних партнерів координувати подальші санкційні кроки для посилення ефекту.

Нагадаємо

Представники Уряду та Офісу Президента України зустріли в Києві делегації Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Наголошується на символічному значенні візитів - це важливо для посилення безпеки Європи та світу.

До Києва прибула міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер та оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї. 

Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених.

Степан Гафтко

