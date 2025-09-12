Свириденко обговорила з головою МЗС Британії посилення економічного тиску на рф

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела у Києві зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.

Під час зустрічі ми обговорили посилення нашої протиповітряної оборони та економічний тиск на Росію. Узгодили позиції, що необхідно й надалі посилювати та синхронізувати жорсткі ефективні санкції. Вони мають бути спрямовані на джерела, які живлять російську військову машину, та на тих, хто допомагає агресору обходити обмеження

Крім цього, сторони обговорили співпрацю у сфері оборонного виробництва та створення спільних підприємств, а також двостороннє співробітництво на основі Угоди про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією.

Окремо подякувала міністерці Купер та її чоловікові панові Болсу за їхню доброту та прихисток української родини, яка була змушена тікати від війни