14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55
Свириденко обговорила з головою МЗС Британії посилення економічного тиску на рф

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася в Києві з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони та економічний тиск на росію.

Свириденко обговорила з головою МЗС Британії посилення економічного тиску на рф

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела у Києві зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.

Під час зустрічі ми обговорили посилення нашої протиповітряної оборони та економічний тиск на Росію. Узгодили позиції, що необхідно й надалі посилювати та синхронізувати жорсткі ефективні санкції. Вони мають бути спрямовані на джерела, які живлять російську військову машину, та на тих, хто допомагає агресору обходити обмеження

- написала Свириденко.

Крім цього, сторони обговорили співпрацю у сфері оборонного виробництва та створення спільних підприємств, а також двостороннє співробітництво на основі Угоди про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією.

Окремо подякувала міністерці Купер та її чоловікові панові Болсу за їхню доброту та прихисток української родини, яка була змушена тікати від війни

- написала Свириденко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у Києві. Обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України, а також фінансова підтримка.

Ольга Розгон

