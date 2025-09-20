Британія вивчить можливість використання заморожених активів рф для "репараційного кредиту" для України

Канцлер скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз оголосить про плани щодо використання заморожених російських активів для фінансування "репараційного кредиту", який може забезпечити мільярди фунтів стерлінгів для військових зусиль України, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Очікується, що Рівз зробить цю заяву на зустрічі зі своїми європейськими колегами в Копенгагені в суботу, заявивши, що "правильно вивчити всі варіанти підтримки України".

Це сталося після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня запропонувала надати Україні кредит, забезпечений "залишками готівки", пов'язаними з російськими активами, замороженими ЄС.

Вона не надала подробиць про те, як це працюватиме, але цей крок дозволить ЄС використовувати російські активи для фінансування України без їх негайної конфіскації, що, на думку кількох країн, порушить міжнародне право.

Чиновники Міністерства фінансів Британії також відмовилися обговорювати механізми, які Велика Британія розглядатиме, але заявили, що вони будуть розроблені разом з ЄС та відповідатимуть міжнародному праву.

Канцлер скарбниці Рівз сказала: "Хоча росія не поважає міжнародне право, Велика Британія поважає. Ми розглядатимемо лише варіанти, що відповідають міжнародному праву та є економічно та фінансово відповідальними".

У березні Велика Британія оголосила, що надасть Україні кредит у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (2,59 млрд євро) на основі прибутку, отриманого від заморожених російських активів.

Але британський уряд закликали піти далі: ліберал-демократи закликали міністрів повністю конфіскувати активи та використати їх для підтримки України.

Міністерство фінансів Британії заявило, що "репараційна позика" може забезпечити доступність мільярдів фунтів стерлінгів для України, не торкаючись при цьому базових активів.

Рівз сказала: "Це війна росії, і росія повинна платити. Правильно вивчити всі варіанти підтримки України".

"Захист від російської агресії є життєво важливим не лише для довгострокової безпеки та процвітання України, але й для Великої Британії та всієї Європи", - зазначила Рівз.

З початку війни Велика Британія, як повідомляється, виділила Україні до 21,8 мільярда фунтів стерлінгів (25 млрд євро), що трохи менше за 25 мільярдів фунтів стерлінгів (28,7 млрд євро) російських активів, які британський уряд заморозив.

У Європі наростає імпульс для розширення використання заморожених активів рф для України: Bloomberg дізналося про зміну позиції ФРН