uk
10:19 • 3048 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 10912 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 32903 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 43434 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 46172 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 39759 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 47804 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60331 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33603 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49011 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Британія вивчить можливість використання заморожених активів рф для "репараційного кредиту" для України

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Канцлер скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз представить план щодо використання заморожених російських активів для фінансування "репараційного кредиту" для України. Цей крок може забезпечити мільярди фунтів стерлінгів для підтримки військових зусиль України.

Британія вивчить можливість використання заморожених активів рф для "репараційного кредиту" для України

Канцлер скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз оголосить про плани щодо використання заморожених російських активів для фінансування "репараційного кредиту", який може забезпечити мільярди фунтів стерлінгів для військових зусиль України, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Очікується, що Рівз зробить цю заяву на зустрічі зі своїми європейськими колегами в Копенгагені в суботу, заявивши, що "правильно вивчити всі варіанти підтримки України".

Це сталося після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня запропонувала надати Україні кредит, забезпечений "залишками готівки", пов'язаними з російськими активами, замороженими ЄС.

ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters

Вона не надала подробиць про те, як це працюватиме, але цей крок дозволить ЄС використовувати російські активи для фінансування України без їх негайної конфіскації, що, на думку кількох країн, порушить міжнародне право.

Чиновники Міністерства фінансів Британії також відмовилися обговорювати механізми, які Велика Британія розглядатиме, але заявили, що вони будуть розроблені разом з ЄС та відповідатимуть міжнародному праву.

Канцлер скарбниці Рівз сказала: "Хоча росія не поважає міжнародне право, Велика Британія поважає. Ми розглядатимемо лише варіанти, що відповідають міжнародному праву та є економічно та фінансово відповідальними".

У березні Велика Британія оголосила, що надасть Україні кредит у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (2,59 млрд євро) на основі прибутку, отриманого від заморожених російських активів.

Але британський уряд закликали піти далі: ліберал-демократи закликали міністрів повністю конфіскувати активи та використати їх для підтримки України.

Міністерство фінансів Британії заявило, що "репараційна позика" може забезпечити доступність мільярдів фунтів стерлінгів для України, не торкаючись при цьому базових активів.

Рівз сказала: "Це війна росії, і росія повинна платити. Правильно вивчити всі варіанти підтримки України".

"Захист від російської агресії є життєво важливим не лише для довгострокової безпеки та процвітання України, але й для Великої Британії та всієї Європи", - зазначила Рівз.

З початку війни Велика Британія, як повідомляється, виділила Україні до 21,8 мільярда фунтів стерлінгів (25 млрд євро), що трохи менше за 25 мільярдів фунтів стерлінгів (28,7 млрд євро) російських активів, які британський уряд заморозив.

У Європі наростає імпульс для розширення використання заморожених активів рф для України: Bloomberg дізналося про зміну позиції ФРН

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Копенгаген
Європейський Союз
Велика Британія
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Британія вивчить можливість використання заморожених активів рф для "репараційного кредиту" для України | УНН