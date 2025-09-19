ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters
Київ • УНН
Європейський Союз обговорює використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні, щоб уникнути вето Угорщини. Це дозволить Києву отримати компенсацію за збитки після війни.
Деталі
Зазначається, що, згідно з планами ЄС, Україна поверне репараційний кредит лише після отримання компенсації від росії за збитки, завдані під час війни. Цю концепцію запропонувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, у той час, коли президент США Дональд Трамп обмежує пряму військову допомогу Києву від Вашингтона.
Будь-яка подібна позика має бути розроблена таким чином, щоб уникнути вето з боку Угорщини, яка є найбільш промосковською з усіх 27 країн-членів ЄС і чиї закупівлі російської нафти цього тижня стали джерелом роздратування
Також вказується, що новий механізм може бути створений "Коаліцією охочих", а не всіма 27 урядами ЄС, якщо Будапешт не захоче брати в цьому участь.
Ми провели перше попереднє обговорення ідеї нової позики. Але поки що багато речей, включаючи суми, незрозумілі
Переміщення активів із бельгійського депозитарію Euroclear, за словами чиновників, дасть більше гнучкості для інвестицій і дасть змогу отримувати вищу прибутковість.
"Щоб уникнути тиску на ЄС через вето окремих країн, найімовірніше, буде укладено міжурядову угоду", - сказав ще один співрозмовник видання.
За даним Bloomberg, європейські уряди та союзники з G7 прагнуть розширити використання заморожених російських активів для фінансування України. Це відбувається на тлі тиску з боку Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини, яка тепер підтримує максимізацію прибутковості фондів.
