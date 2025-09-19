ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 2716 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
17:45 • 10050 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 17990 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 28379 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 39272 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 24165 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20597 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31851 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16171 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 50468 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
82%
754мм
Популярнi новини
Lexus представив найгламурніший позашляховик у світі Glam LX із салоном-гардеробноюPhoto18 вересня, 12:45 • 5124 перегляди
Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі18 вересня, 15:35 • 12236 перегляди
Ворожі дрони зафіксовані на Київщині, ППО працює по цілях18 вересня, 15:46 • 7664 перегляди
Зарізав знайомих і приховав тіла у підвалі: киянина судитимуть за подвійне вбивство18 вересня, 16:03 • 6776 перегляди
У США в ДТП загинув український фотограф Ілля Ратман18 вересня, 16:19 • 3828 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 25127 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 39263 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 31964 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31849 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 50466 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18:24 • 2748 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 27439 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 26695 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 26782 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 25143 перегляди
Актуальне
Fox News
TikTok
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Європейський Союз обговорює використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні, щоб уникнути вето Угорщини. Це дозволить Києву отримати компенсацію за збитки після війни.

ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters

Європейський Союз обговорює способи використання заморожених російських активів для підтримки так званого "репараційного кредиту" Україні, щоб зміцнити її фінанси воєнного часу та уникнути ризику вето з боку дружньої до москви Угорщини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних чиновників, "дотичних до проєкту", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, згідно з планами ЄС, Україна поверне репараційний кредит лише після отримання компенсації від росії за збитки, завдані під час війни. Цю концепцію запропонувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, у той час, коли президент США Дональд Трамп обмежує пряму військову допомогу Києву від Вашингтона.

Будь-яка подібна позика має бути розроблена таким чином, щоб уникнути вето з боку Угорщини, яка є найбільш промосковською з усіх 27 країн-членів ЄС і чиї закупівлі російської нафти цього тижня стали джерелом роздратування

- йдеться у статті.

Також вказується, що новий механізм може бути створений "Коаліцією охочих", а не всіма 27 урядами ЄС, якщо Будапешт не захоче брати в цьому участь.

Ми провели перше попереднє обговорення ідеї нової позики. Але поки що багато речей, включаючи суми, незрозумілі

- цитує видання одного з посадовців ЄС.

Переміщення активів із бельгійського депозитарію Euroclear, за словами чиновників, дасть більше гнучкості для інвестицій і дасть змогу отримувати вищу прибутковість.

"Щоб уникнути тиску на ЄС через вето окремих країн, найімовірніше, буде укладено міжурядову угоду", - сказав ще один співрозмовник видання.

Нагадаємо

За даним Bloomberg, європейські уряди та союзники з G7 прагнуть розширити використання заморожених російських активів для фінансування України. Це відбувається на тлі тиску з боку Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини, яка тепер підтримує максимізацію прибутковості фондів.

ЄС вивчає можливість використання 170 млрд євро заморожених активів рф для України: FT дізналося деталі17.09.25, 14:59 • 2994 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Європейська комісія
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна