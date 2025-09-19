ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters

Європейський Союз обговорює способи використання заморожених російських активів для підтримки так званого "репараційного кредиту" Україні, щоб зміцнити її фінанси воєнного часу та уникнути ризику вето з боку дружньої до москви Угорщини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних чиновників, "дотичних до проєкту", інформує УНН.

Зазначається, що, згідно з планами ЄС, Україна поверне репараційний кредит лише після отримання компенсації від росії за збитки, завдані під час війни. Цю концепцію запропонувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, у той час, коли президент США Дональд Трамп обмежує пряму військову допомогу Києву від Вашингтона.

Будь-яка подібна позика має бути розроблена таким чином, щоб уникнути вето з боку Угорщини, яка є найбільш промосковською з усіх 27 країн-членів ЄС і чиї закупівлі російської нафти цього тижня стали джерелом роздратування

Також вказується, що новий механізм може бути створений "Коаліцією охочих", а не всіма 27 урядами ЄС, якщо Будапешт не захоче брати в цьому участь.

Ми провели перше попереднє обговорення ідеї нової позики. Але поки що багато речей, включаючи суми, незрозумілі