МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
17:45 • 9936 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 17933 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 28319 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 39202 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 24153 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20588 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 31829 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16165 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 50447 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейский Союз обсуждает использование замороженных российских активов для «репарационного кредита» Украине, чтобы избежать вето Венгрии. Это позволит Киеву получить компенсацию за ущерб после войны.

ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters

Европейский Союз обсуждает способы использования замороженных российских активов для поддержки так называемого "репарационного кредита" Украине, чтобы укрепить ее военные финансы и избежать риска вето со стороны дружественной Москве Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников, "имеющих отношение к проекту", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно планам ЕС, Украина вернет репарационный кредит только после получения компенсации от России за ущерб, нанесенный во время войны. Эту концепцию предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе, в то время как президент США Дональд Трамп ограничивает прямую военную помощь Киеву от Вашингтона.

Любой подобный заем должен быть разработан таким образом, чтобы избежать вето со стороны Венгрии, которая является наиболее промосковской из всех 27 стран-членов ЕС и чьи закупки российской нефти на этой неделе стали источником раздражения

- говорится в статье.

Также указывается, что новый механизм может быть создан "Коалицией желающих", а не всеми 27 правительствами ЕС, если Будапешт не захочет принимать в этом участие.

Мы провели первое предварительное обсуждение идеи нового займа. Но пока многие вещи, включая суммы, неясны

- цитирует издание одного из чиновников ЕС.

Перемещение активов из бельгийского депозитария Euroclear, по словам чиновников, даст больше гибкости для инвестиций и позволит получать более высокую доходность.

"Чтобы избежать давления на ЕС из-за вето отдельных стран, скорее всего, будет заключено межправительственное соглашение", - сказал еще один собеседник издания.

Напомним

По данным Bloomberg, европейские правительства и союзники из G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это происходит на фоне давления со стороны Дональда Трампа и изменения позиции Германии, которая теперь поддерживает максимизацию доходности фондов.

ЕС изучает возможность использования 170 млрд евро замороженных активов рф для Украины: FT узнала детали17.09.25, 14:59 • 2994 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Украина