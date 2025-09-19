ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters

Европейский Союз обсуждает способы использования замороженных российских активов для поддержки так называемого "репарационного кредита" Украине, чтобы укрепить ее военные финансы и избежать риска вето со стороны дружественной Москве Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников, "имеющих отношение к проекту", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно планам ЕС, Украина вернет репарационный кредит только после получения компенсации от России за ущерб, нанесенный во время войны. Эту концепцию предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе, в то время как президент США Дональд Трамп ограничивает прямую военную помощь Киеву от Вашингтона.

Любой подобный заем должен быть разработан таким образом, чтобы избежать вето со стороны Венгрии, которая является наиболее промосковской из всех 27 стран-членов ЕС и чьи закупки российской нефти на этой неделе стали источником раздражения - говорится в статье.

Также указывается, что новый механизм может быть создан "Коалицией желающих", а не всеми 27 правительствами ЕС, если Будапешт не захочет принимать в этом участие.

Мы провели первое предварительное обсуждение идеи нового займа. Но пока многие вещи, включая суммы, неясны - цитирует издание одного из чиновников ЕС.

Перемещение активов из бельгийского депозитария Euroclear, по словам чиновников, даст больше гибкости для инвестиций и позволит получать более высокую доходность.

"Чтобы избежать давления на ЕС из-за вето отдельных стран, скорее всего, будет заключено межправительственное соглашение", - сказал еще один собеседник издания.

Напомним

По данным Bloomberg, европейские правительства и союзники из G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это происходит на фоне давления со стороны Дональда Трампа и изменения позиции Германии, которая теперь поддерживает максимизацию доходности фондов.

