ЕС изучает возможность использования 170 млрд евро замороженных активов рф для Украины: FT узнала детали

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 16826 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 26651 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 28975 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 86139 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 105924 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 51514 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61117 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 98749 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31312 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 63269 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
95%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 28345 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 46297 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 34764 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 14232 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 32048 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 2220 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 32478 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 86158 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 105937 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 56312 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 32808 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 38570 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 68224 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 65914 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 70258 просмотра
Актуальное
Financial Times
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

ЕС изучает возможность использования 170 млрд евро замороженных активов рф для Украины: FT узнала детали

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Еврокомиссия разрабатывает планы использования замороженных российских активов для обеспечения 170 млрд евро репарационных кредитов Украине. Эти планы предусматривают перевод российских наличных в Украину без формального изъятия активов.

ЕС изучает возможность использования 170 млрд евро замороженных активов рф для Украины: FT узнала детали

Брюссель готовит варианты использования замороженных активов россии для обеспечения 170 млрд евро репарационных кредитов Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Эти планы, которых давно добивается Украина, но которые являются предметом ожесточенных споров в ЕС, направлены на то, чтобы фактически разрешить перевод российских наличных средств в Украину без формального изъятия активов, пишет издание.

Согласно одному из вариантов, по словам пяти официальных лиц, знакомых с подготовкой, остатки средств активов российского центробанка, находящиеся под санкциями и хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут использованы для приобретения беспроцентных облигаций ЕС.

Привлеченный капитал затем будет передан Украине траншами, пишет издание.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, около 170 млрд евро из 194 млрд евро российских активов, хранящихся в Euroclear, уже достигли срока погашения и теперь отображаются в виде средств на балансе Euroclear.

Второй вариант предусматривает использование специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования, что может позволить странам, не входящим в ЕС, участвовать.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе поддержала идею репарационных кредитов, заявив, что их необходимо будет погасить только в том случае, если россия согласится компенсировать Украине ущерб от вторжения. По ее словам, вместо того, чтобы ждать окончания конфликта, эти деньги "помогут Украине уже сегодня".

Издание отмечает, что Брюссель активизировал техническую работу над предложением.

Вашингтон, как отмечает издание, также оказывает давление на своих союзников, чтобы они использовали российские активы, а не только прибыль, которая была использована для обеспечения кредита в 50 млрд долларов, предоставленного Украине в прошлом году. Согласно записке США, распространенной среди членов G7 и с которой ознакомилась Financial Times, странам "Группы семи" следует "рассмотреть возможность изъятия (или иного использования) основной суммы [российских суверенных активов] инновационным образом для финансирования обороны Украины".

Министры финансов ЕС, собравшиеся на этой неделе в Дании, планируют обсудить идею репарационных кредитов.

Действия Еврокомиссии, как отмечается, направлены на преодоление возражений ряда государств-членов ЕС, в частности Бельгии, Германии и Франции, которые обеспокоены тем, что изъятие основной суммы вместо процентов будет нарушением закона или подорвет доверие к евро как резервной валюте.

Украина рассчитывает на бюджетную поддержку в 50 млрд долларов в следующем году, помимо военной помощи, и Европе придется взять на себя большую часть бремени, учитывая отказ Вашингтона предоставлять дальнейшую помощь, пишет издание.

"[Украинцам] нужны деньги, и вариантов не так уж много", - заявил немецкий чиновник, знакомый с планами.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с энтузиазмом отнесся к идеям, разработанным Еврокомиссией, учитывая ограничения бюджетов стран-членов блока и исчерпание кредитных возможностей ЕС, пишет издание.

Его дипломатический советник Гюнтер Зауттер заявил на конференции в Киеве, что обсуждение замороженных активов в Европе "ведется слишком медленно. Но оно движется. И движется в определенном направлении" - сначала за счет использования прибыли, полученной от этих фондов, "а теперь есть предложение о том, как их можно было бы использовать еще активнее… и это может ускорить процесс".

Само по себе обсуждение было полезным, добавил Зауттер, "потому что оно создает неуверенность для российской стороны".

Ключевые элементы вариантов, как указывает издание, остаются предметом обсуждения. Например, использование еврооблигаций потребует от государств-членов ЕС гарантий по кредитам. "Риск придется нести коллективно", - заявила фон дер Ляйен в своем заявлении на прошлой неделе, намекая на опасения Бельгии по поводу возможной ответственности в любом судебном разбирательстве, инициированном россией.

Еще одним потенциальным препятствием является обеспечение замораживания базовых активов, пишет издание. В настоящее время санкции ЕС, в рамках которых заблокированы российские активы, требуют единогласной поддержки государств-членов ЕС для продления их действия каждые шесть месяцев.

Выпуск долгосрочных облигаций, обеспеченных российскими активами, потребует гарантий сохранения санкционного режима на весь срок кредита, сообщил источник.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков предупредил в понедельник, что использование российских активов "не останется без ответа".

Еврокомиссия заявила, что "будет действовать как можно быстрее, чтобы обеспечить дальнейшую финансовую поддержку Украины".

"Любая такая инициатива будет базироваться на самых насущных потребностях Украины и в тесной консультации с государствами-членами и международными партнерами", – добавил представитель.

Euroclear отказался от комментариев.

США давят на G7 по поводу вторичных санкций против Китая и Индии и конфискации замороженных активов РФ - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5619 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Euroclear
Европейская комиссия
Financial Times
Вашингтон
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Брюссель
Дания
Франция
Бельгия
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев