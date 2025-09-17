ЕС изучает возможность использования 170 млрд евро замороженных активов рф для Украины: FT узнала детали

Брюссель готовит варианты использования замороженных активов россии для обеспечения 170 млрд евро репарационных кредитов Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Эти планы, которых давно добивается Украина, но которые являются предметом ожесточенных споров в ЕС, направлены на то, чтобы фактически разрешить перевод российских наличных средств в Украину без формального изъятия активов, пишет издание.

Согласно одному из вариантов, по словам пяти официальных лиц, знакомых с подготовкой, остатки средств активов российского центробанка, находящиеся под санкциями и хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут использованы для приобретения беспроцентных облигаций ЕС.

Привлеченный капитал затем будет передан Украине траншами, пишет издание.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, около 170 млрд евро из 194 млрд евро российских активов, хранящихся в Euroclear, уже достигли срока погашения и теперь отображаются в виде средств на балансе Euroclear.

Второй вариант предусматривает использование специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования, что может позволить странам, не входящим в ЕС, участвовать.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе поддержала идею репарационных кредитов, заявив, что их необходимо будет погасить только в том случае, если россия согласится компенсировать Украине ущерб от вторжения. По ее словам, вместо того, чтобы ждать окончания конфликта, эти деньги "помогут Украине уже сегодня".

Издание отмечает, что Брюссель активизировал техническую работу над предложением.

Вашингтон, как отмечает издание, также оказывает давление на своих союзников, чтобы они использовали российские активы, а не только прибыль, которая была использована для обеспечения кредита в 50 млрд долларов, предоставленного Украине в прошлом году. Согласно записке США, распространенной среди членов G7 и с которой ознакомилась Financial Times, странам "Группы семи" следует "рассмотреть возможность изъятия (или иного использования) основной суммы [российских суверенных активов] инновационным образом для финансирования обороны Украины".

Министры финансов ЕС, собравшиеся на этой неделе в Дании, планируют обсудить идею репарационных кредитов.

Действия Еврокомиссии, как отмечается, направлены на преодоление возражений ряда государств-членов ЕС, в частности Бельгии, Германии и Франции, которые обеспокоены тем, что изъятие основной суммы вместо процентов будет нарушением закона или подорвет доверие к евро как резервной валюте.

Украина рассчитывает на бюджетную поддержку в 50 млрд долларов в следующем году, помимо военной помощи, и Европе придется взять на себя большую часть бремени, учитывая отказ Вашингтона предоставлять дальнейшую помощь, пишет издание.

"[Украинцам] нужны деньги, и вариантов не так уж много", - заявил немецкий чиновник, знакомый с планами.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с энтузиазмом отнесся к идеям, разработанным Еврокомиссией, учитывая ограничения бюджетов стран-членов блока и исчерпание кредитных возможностей ЕС, пишет издание.

Его дипломатический советник Гюнтер Зауттер заявил на конференции в Киеве, что обсуждение замороженных активов в Европе "ведется слишком медленно. Но оно движется. И движется в определенном направлении" - сначала за счет использования прибыли, полученной от этих фондов, "а теперь есть предложение о том, как их можно было бы использовать еще активнее… и это может ускорить процесс".

Само по себе обсуждение было полезным, добавил Зауттер, "потому что оно создает неуверенность для российской стороны".

Ключевые элементы вариантов, как указывает издание, остаются предметом обсуждения. Например, использование еврооблигаций потребует от государств-членов ЕС гарантий по кредитам. "Риск придется нести коллективно", - заявила фон дер Ляйен в своем заявлении на прошлой неделе, намекая на опасения Бельгии по поводу возможной ответственности в любом судебном разбирательстве, инициированном россией.

Еще одним потенциальным препятствием является обеспечение замораживания базовых активов, пишет издание. В настоящее время санкции ЕС, в рамках которых заблокированы российские активы, требуют единогласной поддержки государств-членов ЕС для продления их действия каждые шесть месяцев.

Выпуск долгосрочных облигаций, обеспеченных российскими активами, потребует гарантий сохранения санкционного режима на весь срок кредита, сообщил источник.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков предупредил в понедельник, что использование российских активов "не останется без ответа".

Еврокомиссия заявила, что "будет действовать как можно быстрее, чтобы обеспечить дальнейшую финансовую поддержку Украины".

"Любая такая инициатива будет базироваться на самых насущных потребностях Украины и в тесной консультации с государствами-членами и международными партнерами", – добавил представитель.

Euroclear отказался от комментариев.

