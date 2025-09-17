ЄС вивчає можливість використання 170 млрд євро заморожених активів рф для України: FT дізналося деталі

Брюссель готує варіанти використання заморожених активів росії для забезпечення 170 млрд євро репараційних кредитів Україні, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Ці плани, яких давно прагне Україна, але які є предметом запеклих суперечок у ЄС, спрямовані на те, щоб фактично дозволити переведення російської готівки до України без формального вилучення активів, пише видання.

Згідно з одним з варіантів, за словами п'яти офіційних осіб, знайомих з підготовкою, залишки коштів активів російського центробанку, які перебувають під санкціями та зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, будуть використані для придбання безвідсоткових облігацій ЄС.

Залучений капітал потім буде переданий Україні траншами, пише видання.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, близько 170 млрд євро із 194 млрд євро російських активів, що зберігаються в Euroclear, уже досягли терміну погашення і тепер відображаються у вигляді коштів на балансі Euroclear.

Другий варіант передбачає використання спеціального цільового інструменту для управління механізмами фінансування, що може дозволити країнам, які не входять до ЄС, брати участь.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня підтримала ідею репараційних кредитів, заявивши, що їх необхідно буде погасити лише у тому випадку, якщо росія погодиться компенсувати Україні збитки від вторгнення. За її словами, замість того, щоб чекати на закінчення конфлікту, ці гроші "допоможуть Україні вже сьогодні".

Видання зауважує, що Брюссель активізував технічну роботу над пропозицією.

Вашингтон, як зазначає видання, також чинить тиск на своїх союзників, щоб вони використали російські активи, а не лише прибуток, який був використаний для забезпечення кредиту у 50 млрд доларів, наданого Україні минулого року. Згідно з запискою США, поширеною серед членів G7 і з якою ознайомилася Financial Times, країнам "Групи семи" слід "розглянути можливість вилучення (або іншого використання) основної суми [російських суверенних активів] інноваційним чином для фінансування оборони України".

Міністри фінансів ЄС, які зібралися цього тижня у Данії, планують обговорити ідею репараційних кредитів.

Дії Єврокомісії, як зазначається, спрямовані на подолання заперечень низки держав-членів ЄС, зокрема Бельгії, Німеччини та Франції, які стурбовані тим, що вилучення основної суми замість відсотків буде порушенням закону або підриватиме довіру до євро як резервної валюти.

Україна розраховує на бюджетну підтримку у 50 млрд доларів наступного року, окрім військової допомоги, і Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря з огляду на відмову Вашингтона надавати подальшу допомогу, пише видання.

"[Українцям] потрібні гроші, і варіантів не так вже й багато", - заявив німецький чиновник, знайомий із планами.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц з ентузіазмом поставився до ідей, розроблених Єврокомісією з огляду на обмеження бюджетів країн-членів блоку та вичерпання кредитних можливостей ЄС, пише видання.

Його дипломатичний радник Гюнтер Зауттер заявив на конференції у Києві, що обговорення заморожених активів у Європі "ведеться надто повільно. Але ж воно рухається. І рухається у певному напрямку" - спочатку за рахунок використання прибутку, отриманого від цих фондів, "а тепер є пропозиція про те, як їх можна було б використовувати ще активніше… і це може прискорити процес".

Саме собою обговорення було корисним, додав Зауттер, "бо воно створює невпевненість для російської сторони".

Ключові елементи варіантів, як вказує видання, залишаються предметом обговорення. Наприклад, використання єврооблігацій вимагатиме від держав-членів ЄС гарантій щодо кредитів. "Ризик доведеться нести колективно", - заявила фон дер Ляєн у своїй заяві минулого тижня, натякаючи на побоювання Бельгії з приводу можливої ​​відповідальності в будь-якому судовому розгляді, ініційованому росією.

Ще однією потенційною перешкодою є забезпечення заморожування базових активів, пише видання. Наразі санкції ЄС, у межах яких заблоковано російські активи, вимагають одностайної підтримки держав-членів ЄС для продовження їх дії кожні шість місяців.

Випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами, вимагатиме гарантій збереження санкційного режиму на весь термін кредиту, повідомило джерело.

Прессекретар кремля дмитро пєсков попередив у понеділок, що використання російських активів "не залишиться без відповіді".

Єврокомісія заявила, що "діятиме якнайшвидше, щоб забезпечити подальшу фінансову підтримку України".

"Будь-яка така ініціатива буде базуватися на найнагальніших потребах України та в тісній консультації з державами-членами та міжнародними партнерами", – додав речник.

Euroclear відмовився від коментарів.

