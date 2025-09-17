ЄС вивчає можливість використання 170 млрд євро заморожених активів рф для України: FT дізналося деталі

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 15818 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 18612 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 24487 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 26916 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 82574 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 103223 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 50774 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60862 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 97737 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 31233 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.3м/с
87%
749мм
Популярнi новини
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 26682 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 44563 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 33011 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto06:46 • 12560 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 29123 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 20 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 29296 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 82575 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 103223 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 54505 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберта Мецола
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 31579 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 37441 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 67186 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 64934 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 69294 перегляди
Актуальне
Financial Times
Бук (ЗРК)
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
AH-64 Apache

ЄС вивчає можливість використання 170 млрд євро заморожених активів рф для України: FT дізналося деталі

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Єврокомісія розробляє плани використання заморожених російських активів для забезпечення 170 млрд євро репараційних кредитів Україні. Ці плани передбачають переведення російської готівки до України без формального вилучення активів.

ЄС вивчає можливість використання 170 млрд євро заморожених активів рф для України: FT дізналося деталі

Брюссель готує варіанти використання заморожених активів росії для забезпечення 170 млрд євро репараційних кредитів Україні, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Ці плани, яких давно прагне Україна, але які є предметом запеклих суперечок у ЄС, спрямовані на те, щоб фактично дозволити переведення російської готівки до України без формального вилучення активів, пише видання.

Згідно з одним з варіантів, за словами п'яти офіційних осіб, знайомих з підготовкою, залишки коштів активів російського центробанку, які перебувають під санкціями та зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, будуть використані для придбання безвідсоткових облігацій ЄС.

Залучений капітал потім буде переданий Україні траншами, пише видання.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, близько 170 млрд євро із 194 млрд євро російських активів, що зберігаються в Euroclear, уже досягли терміну погашення і тепер відображаються у вигляді коштів на балансі Euroclear.

Другий варіант передбачає використання спеціального цільового інструменту для управління механізмами фінансування, що може дозволити країнам, які не входять до ЄС, брати участь.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня підтримала ідею репараційних кредитів, заявивши, що їх необхідно буде погасити лише у тому випадку, якщо росія погодиться компенсувати Україні збитки від вторгнення. За її словами, замість того, щоб чекати на закінчення конфлікту, ці гроші "допоможуть Україні вже сьогодні".

Видання зауважує, що Брюссель активізував технічну роботу над пропозицією.

Вашингтон, як зазначає видання, також чинить тиск на своїх союзників, щоб вони використали російські активи, а не лише прибуток, який був використаний для забезпечення кредиту у 50 млрд доларів, наданого Україні минулого року. Згідно з запискою США, поширеною серед членів G7 і з якою ознайомилася Financial Times, країнам "Групи семи" слід "розглянути можливість вилучення (або іншого використання) основної суми [російських суверенних активів] інноваційним чином для фінансування оборони України".

Міністри фінансів ЄС, які зібралися цього тижня у Данії, планують обговорити ідею репараційних кредитів.

Дії Єврокомісії, як зазначається, спрямовані на подолання заперечень низки держав-членів ЄС, зокрема Бельгії, Німеччини та Франції, які стурбовані тим, що вилучення основної суми замість відсотків буде порушенням закону або підриватиме довіру до євро як резервної валюти.

Україна розраховує на бюджетну підтримку у 50 млрд доларів наступного року, окрім військової допомоги, і Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря з огляду на відмову Вашингтона надавати подальшу допомогу, пише видання.

"[Українцям] потрібні гроші, і варіантів не так вже й багато", - заявив німецький чиновник, знайомий із планами.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц з ентузіазмом поставився до ідей, розроблених Єврокомісією з огляду на обмеження бюджетів країн-членів блоку та вичерпання кредитних можливостей ЄС, пише видання.

Його дипломатичний радник Гюнтер Зауттер заявив на конференції у Києві, що обговорення заморожених активів у Європі "ведеться надто повільно. Але ж воно рухається. І рухається у певному напрямку" - спочатку за рахунок використання прибутку, отриманого від цих фондів, "а тепер є пропозиція про те, як їх можна було б використовувати ще активніше… і це може прискорити процес".

Саме собою обговорення було корисним, додав Зауттер, "бо воно створює невпевненість для російської сторони".

Ключові елементи варіантів, як вказує видання, залишаються предметом обговорення. Наприклад, використання єврооблігацій вимагатиме від держав-членів ЄС гарантій щодо кредитів. "Ризик доведеться нести колективно", - заявила фон дер Ляєн у своїй заяві минулого тижня, натякаючи на побоювання Бельгії з приводу можливої ​​відповідальності в будь-якому судовому розгляді, ініційованому росією.

Ще однією потенційною перешкодою є забезпечення заморожування базових активів, пише видання. Наразі санкції ЄС, у межах яких заблоковано російські активи, вимагають одностайної підтримки держав-членів ЄС для продовження їх дії кожні шість місяців.

Випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами, вимагатиме гарантій збереження санкційного режиму на весь термін кредиту, повідомило джерело.

Прессекретар кремля дмитро пєсков попередив у понеділок, що використання російських активів "не залишиться без відповіді".

Єврокомісія заявила, що "діятиме якнайшвидше, щоб забезпечити подальшу фінансову підтримку України". 

"Будь-яка така ініціатива буде базуватися на найнагальніших потребах України та в тісній консультації з державами-членами та міжнародними партнерами", – додав речник.

Euroclear відмовився від коментарів.

США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5619 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Euroclear
Європейська комісія
Financial Times
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Брюссель
Данія
Франція
Бельгія
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ