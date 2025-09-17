У Європі наростає імпульс для розширення використання заморожених активів рф для України: Bloomberg дізналося про зміну позиції ФРН

У Європі наростає імпульс для розширення використання заморожених російських активів для фінансування України після нового тиску з боку президента США Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, європейські уряди та їхні союзники з "Групи семи" шукають способи подальшого використання заморожених активів для отримання додаткових доходів, необхідних для підтримки захисту України від війни рф.

Переважна більшість із приблизно 300 мільярдів доларів заморожених активів москви перебуває у Європі. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму виступі раніше цього місяця, що ЄС необхідно знайти нові способи змусити росію платити за її війну.

"Нам потрібно терміново працювати над новим рішенням для фінансування воєнних зусиль України на основі заморожених російських активів, - заявила вона у своєму посланні про стан справ у ЄС. - Завдяки залишкам готівки, пов’язаним з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит".

Німеччина, яка тривалий час обережно ставилася до захисту фінансового центру Європи та дотримання державного імунітету, стала затятим прихильником максимізації прибутковості фондів, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності. Зміна позиції Берліна відбувається на тлі побоювань, що якщо підтримка США при Трампі ослабне, тягар підтримки України ляже важким тягарем на найбільшу економіку Європи, що може ще більше сприяти зростанню правих у Німеччині, пише видання.

Цей крок не призведе до прямої конфіскації, на якій продовжують наполягати США та деякі країни Східної Європи. ЄС, країни "Групи семи" та Австралія заморозили активи російського центробанку після вторгнення та торік домовилися направити відсотковий дохід до України.

Очікується, що цю тему порушать деякі міністри фінансів ЄС на зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також лідери ЄС у жовтні, повідомили офіційні особи. В ідеалі рішення має бути ухвалене на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня.