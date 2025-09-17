$41.180.06
12:33 • 964 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 17922 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 28197 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 30449 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 88589 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107896 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52025 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61343 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 99771 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31376 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
В Европе нарастает импульс для расширения использования замороженных активов РФ для Украины: Bloomberg узнал об изменении позиции ФРГ

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Европейские правительства и союзники из G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это происходит на фоне давления со стороны Дональда Трампа и изменения позиции Германии, которая теперь поддерживает максимизацию доходности фондов.

В Европе нарастает импульс для расширения использования замороженных активов РФ для Украины: Bloomberg узнал об изменении позиции ФРГ

В Европе нарастает импульс к расширению использования замороженных российских активов для финансирования Украины после нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения позиции Германии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам источников, знакомых с ситуацией, европейские правительства и их союзники из "Группы семи" ищут способы дальнейшего использования замороженных активов для получения дополнительных доходов, необходимых для поддержки защиты Украины от войны РФ.

Подавляющее большинство из примерно 300 миллиардов долларов замороженных активов Москвы находится в Европе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем выступлении ранее в этом месяце, что ЕС необходимо найти новые способы заставить Россию платить за ее войну.

"Нам нужно срочно работать над новым решением для финансирования военных усилий Украины на основе замороженных российских активов, - заявила она в своем послании о состоянии дел в ЕС. - Благодаря остаткам наличных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит".

ЕС изучает возможность использования 170 млрд евро замороженных активов рф для Украины: FT узнала детали17.09.25, 14:59 • 1048 просмотров

Германия, которая долгое время осторожно относилась к защите финансового центра Европы и соблюдению государственного иммунитета, стала ярым сторонником максимизации доходности фондов, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности. Изменение позиции Берлина происходит на фоне опасений, что если поддержка США при Трампе ослабнет, бремя поддержки Украины ляжет тяжелым бременем на крупнейшую экономику Европы, что может еще больше способствовать росту правых в Германии, пишет издание.

Этот шаг не приведет к прямой конфискации, на которой продолжают настаивать США и некоторые страны Восточной Европы. ЕС, страны "Группы семи" и Австралия заморозили активы российского центробанка после вторжения и в прошлом году договорились направить процентный доход в Украину.

Ожидается, что эту тему поднимут некоторые министры финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также лидеры ЕС в октябре, сообщили официальные лица. В идеале решение должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23-24 октября.

Юлия Шрамко

