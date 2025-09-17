В Европе нарастает импульс для расширения использования замороженных активов РФ для Украины: Bloomberg узнал об изменении позиции ФРГ

В Европе нарастает импульс к расширению использования замороженных российских активов для финансирования Украины после нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения позиции Германии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам источников, знакомых с ситуацией, европейские правительства и их союзники из "Группы семи" ищут способы дальнейшего использования замороженных активов для получения дополнительных доходов, необходимых для поддержки защиты Украины от войны РФ.

Подавляющее большинство из примерно 300 миллиардов долларов замороженных активов Москвы находится в Европе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем выступлении ранее в этом месяце, что ЕС необходимо найти новые способы заставить Россию платить за ее войну.

"Нам нужно срочно работать над новым решением для финансирования военных усилий Украины на основе замороженных российских активов, - заявила она в своем послании о состоянии дел в ЕС. - Благодаря остаткам наличных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит".

Германия, которая долгое время осторожно относилась к защите финансового центра Европы и соблюдению государственного иммунитета, стала ярым сторонником максимизации доходности фондов, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности. Изменение позиции Берлина происходит на фоне опасений, что если поддержка США при Трампе ослабнет, бремя поддержки Украины ляжет тяжелым бременем на крупнейшую экономику Европы, что может еще больше способствовать росту правых в Германии, пишет издание.

Этот шаг не приведет к прямой конфискации, на которой продолжают настаивать США и некоторые страны Восточной Европы. ЕС, страны "Группы семи" и Австралия заморозили активы российского центробанка после вторжения и в прошлом году договорились направить процентный доход в Украину.

Ожидается, что эту тему поднимут некоторые министры финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также лидеры ЕС в октябре, сообщили официальные лица. В идеале решение должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23-24 октября.