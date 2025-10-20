$41.730.10
Страны ЕС близки к соглашению о запрете российского газа до конца 2027 года - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Министры энергетики ЕС встречаются в Люксембурге, чтобы согласовать общую позицию по запрету всех поставок газа из России до конца 2027 года. Запрет на краткосрочные контракты начнется до середины июня, за исключением Венгрии и Словакии.

Страны ЕС близки к соглашению о запрете российского газа до конца 2027 года - Bloomberg

Министры энергетики Европейского Союза намерены согласовать общую позицию по планам запрета всех поставок газа из России до конца 2027 года, на фоне того, как блок стремится окончательно покончить с зависимостью от поставок из Москвы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник официальные лица встречаются в Люксембурге, чтобы обсудить свою позицию по дальнейшим переговорам по закону, который начинается с запрета поставок российского газа по действующим краткосрочным контрактам до середины июня, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Запрет на долгосрочные контракты наступит через 18 месяцев.

США оказывают давление на Европу, требуя ускорить разрыв энергетических связей с Москвой и увеличить закупки американского сжиженного природного газа. В совместном заявлении о торговле между ЕС и США было обещано заключить энергетические соглашения на сумму 750 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.

"Крупнейшее из всех, которые вообще заключались": США и ЕС заключили торговое соглашение27.07.25, 21:40 • 5579 просмотров

"Мы тесно сотрудничаем с американской администрацией в сфере энергетики, - заявил на прошлой неделе комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен. - Мы находимся в процессе диверсификации импорта газа".

Запрет ЕС требует поддержки квалифицированного большинства государств-членов, поэтому он должен быть принят, даже если критики, такие как Венгрия и Словакия, выступят против него.

Глава МИД Венгрии пожаловался на энергетическое "принуждение" ЕС на конференции в Москве15.10.25, 13:10 • 3194 просмотра

Переговоры с Европейским парламентом, который призывает к ускоренному отказу от российского газа и прекращению импорта нефти с начала следующего года, еще предстоит провести. Цель - достичь окончательного соглашения до конца года, пишет издание.

Европарламент рассматривает ускорение отказа от российских нефти и газа - Bloomberg04.10.25, 13:55 • 5754 просмотра

ЕС придерживается двухвекторной стратегии, чтобы окончательно покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива после вторжения РФ в Украину в 2022 году. Наряду с запретом, известным как RepowerEU, Европейская комиссия предложила запретить российский СПГ до конца года. Лидеры, вероятно, обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе позднее на этой неделе.

Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали09.10.25, 11:43 • 8127 просмотров

ЕС получает около 15% поставок СПГ из Москвы, что делает Россию вторым по величине поставщиком этого топлива в Европу после США. Ежемесячные расходы на импорт составляют от 500 млн евро (584 млн долларов США) до 700 млн евро.

"Вопросы, которые еще предстоит решить министрам по запрету на газ в понедельник, являются в основном техническими, в том числе о порядке предварительного разрешения импорта на территорию блока. Министры также обсудят энергетическую ситуацию в Украине и планы ЕС по электрификации", - указывает издание.

Зеленский обсудил с министром энергетики США поддержку после ударов рф и потенциальные проекты17.10.25, 10:27 • 3334 просмотра

Юлия Шрамко

